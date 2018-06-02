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2 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Terör bittiyse OHAL niye var?

02 Haziran 2018, Cumartesi 00:53
Yaklaşık 2 yıldır devam eden OHAL’i eleştiren Taha Akyol, iktidarın ‘terör bitti’ söylemlerinden yola çıkarak “Öyleyse OHAL neden devam ediyor?” sorusunu sordu.

Darbe girişimi sonrası ilân edilen ve yaklaşık 2 yıldır devam eden OHAL’i eleştiren Taha Akyol, iktidarın ‘terör bitti’ söylemlerinden yola çıkarak OHAL için artık terörün gerekçe gösterilemeyeceğini vurguladı. Taha Akyol, terörle mücadelenin “olağan yetkilerle” yapılabileceğine dikkat çekerek “Öyleyse OHAL neden devam ediyor?” diye sordu.

Akyol’un, Hürriyet’de yer alan dünkü (1 Haziran 2018) yazısının bir bölümü şöyle: “Bir ülkeyi sürekli düşman saldırıları altında ve OHAL’siz yönetilemez durumda göstermek heyecan yaratabilir ama ekonomide rasyonel davranışları zorlaştırır. Başbakan Yıldırım dün Siirt ve Şırnak mitinglerinin ardından Sabah’a “terör bitti, bölge rahatladı” diye konuştu. Öyleyse OHAL neden devam ediyor?

Olağan yetkiler yeterlidir

Darbe girişimi üzerine OHAL ilanı lâzımdı ama terörle mücadele için devletin olağan yetkileri yeterlidir. Hükümet 15 Temmuz öncesinde terör hendeklerini, terör barikatlarını olağan yetkilerle sökmüştü. Terörle mücadele elbette devam edecektir, bunun için olağan yetkiler yeterlidir. Ekonomiye ekonomi gözüyle bakmak... Meselâ Rahmi Koç “yatırımlar taşa toprağa gitti, rekabet gücü kazanamadık” demişti. (18.2.2016) Mehmet Şimşek “elimde olsa İhale Kanunu’ndaki bütün istisnaları kaldırırım” demişti. (5.11.2014) İktisadi sorunlarımıza böyle “yapısal” açılardan baksak daha doğru olmaz mı?”

Haber Merkezi

Etiketler: taha akyol, ohal
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