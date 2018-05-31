Terör bittiyse sandık taşıma niye?

Türkiye, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine Yüksek Seçim Kurulu’nun sandık taşıma ve birleştirme kararıyla gidiyor.

19 ilin valileri 1990’lı yıllardaki terör olaylarını gerekçe göstererek sandıkların taşınmasını istedi. 144 bin seçmeni ilgilendiren karar 3 üyenin itirazına rağmen kabul edildi. Uygulamaya sokulacak olan kararın AKP’nin “terörün bittiği” söylemiyle çeliştiği belirtildi. Hükümet yetkililerinin özellikle olağanüstü hal döneminde terörün bittiğine yönelik açıklamaları akla getirilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun erken seçimin gündeme gelmesinden önce 21 Mart 2018’de yaptığı konuşmadaki, “Artık bu işi bitirmek, Doğu ve Güneydoğu illerimizi terörle anılır halden kurtarmak zorundayız. İnanın Türkiye, terörle mücadelesinde bugüne kadar hiç olmadığı kadar güçlüdür ve bilmenizi istiyorum ki, sona yaklaşmıştır” hatırlatıldı. Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre HDP kaynakları, partiye yüksek oranda oy çıkan pek çok köyün ise AKP’ye yüksek oy çıkan köylere taşındığı değerlendirmesini yaptı. Buna göre 252 seçmeni bulunan HDP’nin yüzde 94 oranında oy aldığı Muş’a bağlı Suluca köyündeki seçmenler, AKP’nin yüzde 75 oranında oy aldığı Muş’a bağlı Arpayazı köyüne taşındı. Sandık taşıma ve birleştirme taleplerinin ilk sırasında güvenlik gerekçesinin gelmesi AKP hükümetin son bir yıldır terörü bittiği söylemiyle de çelişti.