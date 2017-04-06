Terör operasyonunun bilançosu açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında 16 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında ise bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi ve mağaralar imha edildi.
İçişleri Bakanı Soylu: 3 evladımızı şehit eden 8 teröristi şimdi etkisiz hale getirdik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önceki gün 20 teröristi etkisiz hale getirmiştik. Dün Hakkari Çukurca'da 8 teröristi etkisiz hale getirdik akşam üstü. Geçen gün bizim 3 evladımızı şehit eden 8 teröristi şimdi etkisiz hale getirdik." dedi.
AA