'Terör örgütlerinden kentin temizlenmesi için sokaklara döküldüler'

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in PYD/PKK terör örgütünden temizlenmesini memnuniyetle karşılayan Tel Rıfat halkı, kendi şehirlerinin de terör örgütlerinden kurtarılması için şehir meydanında toplandı.

Yüzlerce insanın bir araya geldiği gösteride, Türk bayrağı taşıyanlar dikkati çekti. İnsansız hava aracının söz konusu görüntüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesaplarından, "Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü" ifadesiyle paylaşıldı. AA

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