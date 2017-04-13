Terör örgütlerine büyük operasyon

Güvenlik kuvvetlerince dün 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 412 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, IŞİD'e yönelik olarak ise son bir haftada, 13 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 131 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildi. DHA

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