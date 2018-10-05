Terör sadece silâhla çözülmez

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş, askerî güçler kullanarak terör örgütlerinin gücü azaltılsa da dize getirilemeyeceğini belirterek, “Dize getirebilmek için eş zamanlı olarak sosyal ve siyasî bazı eylemlerin de harekete geçirilmesi gerekir” dedi.

Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu Başkanı Peter Van Praagh da Türkiye’yi teröre karşı tedbirleri açısından kutladı. Praagh, Türkiye’de kitlelerin bir araya geldiği alanlarda son iki yıldır bir terör olayı meydana gelmediğini belirterek, “Bu, terörist olmadığından değil, Türk güvenlik kuvvetlerinin çok iyi bir iş yapıyor olmasından kaynaklanıyor. Türkleri ve ziyaretçileri güvende tutuyorlar. Bu da herkesin anlaması gereken bir şey, Batı’dan insanlar dahil. Her zaman anlamıyorlar çünkü Türkiye’nin yüzleştiği spesifik zorlukları.” değerlendirmesinde bulundu. Terörizm konusuna değinen Praagh, “Her vaka, bireysel olarak incelenmeli. DEAŞ’a bakarsan PKK’dan farklı. PKK da Taliban’dan farklı o da IRA veya ETA’dan farklı. Bunların hepsi terörist organizasyonlar ve hepsinin farklı mevcudiyet sebepleri var. Bütün bunları anlamaya çalışmak bence çok önemli ama aynı zamanda bir de şunu anlamak lazım, hiçbir zaman anlamayacaksın. Terörizmi haklı gösteren hiçbir şey yok. Bu, izin verilmemesi gereken bir şey, herhangi bir uluslararası yapıda” diye konuştu. AA

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