"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Terör saldırısının sivil şehitleri ebediyete uğurlandı...

30 Ağustos 2017, Çarşamba 15:01
Diyarbakır-Bismil karayolunda askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Mehmet Gürses ve Mustafa Yılmaz Adana'da toprağa verildi.

Gürses'in (56) cenazesi, Adana Asri Mezarlık morgundan alınarak, önce evinin bulunduğu merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evine götürülerek helallik alındı.

Ardından Gürses'in cenazesi törenin düzenleneceği Sabancı Merkez Camisine getirildi. Tören sırasında Gürses'in eşi Hicran Gürses, tabutuna sarılarak, "Aslanım, paşam, babanız gitti. Babanız şehit oldu." diyerek ağladı.

Gürses'in kızları Gamze, Gizem ve Gözde ise "Paşamız gitti" diyerek annelerine sarıldı. Bu arada Hicran Gürses oğlu Görkem'e "Artık, evimizin direği sensin. Baban şehit oldu. Ben dik duruyorum. Baban sana 'Bana bir şey olursa kardeşlerine sen bakacaksın, ablalarını koru, anneni hiç üzme' derdi." dedi.

Tören sırasında fenalık geçiren Gürses'in yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

İl Müftü Yardımcısı Ahmet Hamdi Yazar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Gürses'in cenazesi Adana Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Yılmaz, Pozantı'da defnedildi

PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Mustafa Yılmaz'ın (56) cenazesi ise Adana'nın Pozantı ilçesinde defnedildi.

Yılmaz'ın Pozantı Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, ilçeye bağlı Alpu Mahallesi'ne getirildi. Evinde helallik alınmasının ardından cenaze törenin düzenleneceği Alpu Merkez Camisi'ne götürüldü.

Pozantı Müftüsü Seyfullah Aruk, namaz öncesi yaptığı konuşmada, güçlü milletlerin çekemeyeni ve düşmanının çok olacağını ancak düşmanlar ne yaparlarsa yapsınlar bu vatanın ilelebet payidar kalacağını belirtti.

Tören sırasında Yılmaz'ın eşi Nurgül ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kızı Yaren ise "baba" diyerek ağladı. Bu sırada fenalaşan Nurgül Yılmaz'a sağlık ekipleri müdahale etti.

Kılınan namazın ardından Yılmaz'ın naaşı Alpu Mahallesi mezarlığında defnedildi.

Diyarbakır-Bismil karayolunda dün askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 sivil şehit olmuştu.

AA

Etiketler: diyarbakır, terör saldırısı
Okunma Sayısı: 340
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    183. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Konu adaletse, hep aranmalı

    Öğretmenlere sürgün şoku

    Meteoroloji 6 ili uyardı, saat verdi!

    Adıyaman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama!

    Moody’s'den Türkiye açıklaması

    Bir 15 Temmuz skandalı daha

    22 bin 202 tutuklu yerde mi yatıyor?

    Beş asırlık şahit...

    Millî Mücadele’de Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursî...

    İsrailli Bakandan küstah açıklamalar

    Terör saldırısının sivil şehitleri ebediyete uğurlandı...

    ''Türkiye’nin, etnik ve dini siyaseti, siyasi alanının dışına çıkartmasını diliyorum''

    Bedenlerine 22 yıldır hala ulaşılamadı...

    Arakan'da saldırılar devam ediyor: Budist derneğinden de katliama tepki geldi!

    Yurt genelinde bayramda hava durumu nasıl olacak?

    222 aranan kişi gözaltına alındı

    Almanya'dan ''Arakan'' çağrısı

    ''Taleplere yetişemiyorum"

    İlk değişiklik yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Mağduriyetlerin bedeli ağır olur
    Faruk ÇAKIR

    Mağdur yok diyen kaldı mı?
    Mağdur Kürsüsü

    Hiç aklımın ucundan geçmeyen şeyler benim için suç oldu
    Genel

    Yeni Asya ve Güleçyüz Nurcudur
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nurdan rahatsız olan yarasalar
    Genel

    Bir 15 Temmuz skandalı daha
    Genel

    Millî Mücadele’de Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursî...
    Süleyman KÖSMENE

    Müjde günleri: Tevriye ve Arefe
    Genel

    ‘Mazlûmun ahı arşı titretir’
    Genel

    222 aranan kişi gözaltına alındı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.