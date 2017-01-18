Terör toplumda öfkeyi besliyor

Terör saldırılarının ardından öğrencilerin büyük bir kısmı, ‘öfke’ duyduğunu söylerken, hemen arkasından ise ‘bıkkınlık’ ve ‘çaresizlik’ gibi duygular beslediklerini belirtiyorlar.

Avrupa ve Batı’daki büyük şehirlerde sivil hayatı hedef alan terör saldırıları, son birkaç yıldır devam eden ‘yükselişlerini’ 2016’da ve 2017’nin ilk günlerinde de sürdürdü. Komşusu Suriye’deki çatışmanın etkilerini en çok hisseden ülkelerden biri olan ve aynı zamanda da ‘çözüm sürecinin rafa kaldırılmasının’ ardından PKK ve TAK gibi örgütlerin de saldırılarını arttırdığı Türkiye’de, son bir yılda 20’den fazla terör saldırısı meydana gelirken, 350’den fazla kişi öldü, binlerce kişi yaralandı.

Güvenlik duygusu erozyona uğradı

İnsanların ‘güvenlik’ duygusunu erozyona uğratan terör, Türkiye’de aralarında otobüs durağı, sanat merkezi, emniyet güçlerinin kullandığı binalar ve turistik bölgelerin de yer aldığı birçok farklı noktayı hedef aldı. İnsan olmanın doğasında bulunan, ‘dünyayı belli bir düzene sahip, aynı zamanda da kontrol ve tahmin edilebilir olarak görme’ isteğini yerle bir eden saldırıların bir kısmı da binlerce öğrencinin eğitim aldığı üniversitelerin yakınlarında ya da öğrencilerin her gün kullandığı bölgelerde yaşandı.

“Her an kötü bir şey olmasını bekliyorum”

Saldırılar sonrasında olabildiğince dışarı çıkmaktan kaçındıklarını belirten öğrencilerin büyük bir kısmı toplu taşıma aracı kullandıklarında ya da kalabalık yerlerde bulunduklarında etraflarına kaygıyla baktıklarını ve çevredekilerden birinin ‘saldırgan’ olması ihtimaline karşı tetikte olduklarını ifade ediyor. 19 yaşındaki ODTÜ öğrencisi Aleyna Coşkun, yaşanan saldırının ardından Kızılay’daki dil kursuna gitmeyi bıraktığını söylerken, MEF Üniversitesi’nde okuyan 20 yaşındaki Buse Bey ise ‘dışarı çıkmak zorunda kaldığında’ nasıl davrandığını şöyle anlatıyor: “Her an kötü bir şey olmasını bekliyorum, genel olarak tedirginim. Dışarıdaki insanlara karşı tedbirliyim, insanların fiziksel görünüşlerine ya da davranışlarına bağlı olarak bazen önyargılı davrandığımı bile düşünüyorum.”

“Gereksiz ölümlere neden alışayım ki?”

Öfke, bıkkınlık ve çaresizlik sıklıkla dile getirilse de; ‘intikam’, öğrenciler arasında tartışmaya açık bir konu. Öğrencilerin bir kısmı intikam duygusuyla aralarına mesafe koymaya çalışırken, bazı noktalarda ise ‘intikam’ isteği öfkenin hemen ardından geliyor. T’24’te yer alan habere göre, Marmara Üniversitesi’nde okuyan 20 yaşındaki Kaan Tokyol, saldırıların ardından sadece ‘öfke ve intikam’ duygusu hissettiğini belirterek şöyle devam ediyor: “Kendimi endişeli ve üzgün hissediyorum, nice şehitler veriyoruz, nice kanlar akıyor. Diri gönderilen Mehmetlerin tabutlarını karşılıyoruz. Yine de günlük rutinim hiç bozulmadı aynı şekilde devam ediyorum; geçtiğim caddelerden geçiyorum, kalabalık yerlerde hâlâ geziyorum. Terör günlük yaşamımın bir parçası haline gelmedi ve ben buna alışmayı da düşünmüyorum.”