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Teröre karşı bir olalım

12 Aralık 2016, Pazartesi 00:05
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin birlik çağrısında bulundu ve “Biz Müslümanların bir ve beraber olmaktan, problemlerimizi elbirliği ile çözmekten başka alternatifimiz yoktur. Ortak yanlarımız, farklılıklarımızdan kat kat fazladır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İstanbul’daki terör saldırısında vefat edenler için başsağlığı dileğinde bulundu. Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Görmez, “Bir mevlit kandili arefesinde bu insanlık dışı cinayeti işleyenler er geç hem bu dünyada hem de İlâhî adalette her türlü cezayı göreceklerdir. Şehit olan tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum” dedi. 

Birlikten başka alternatif yok

Tarihte barış ve güven yurdu olarak bilinen İslâm coğrafyasının bugün, savaş, şiddet ve vahşetle anılmakta olduğunu belirten Görmez, Müslümanların kaybettiği birlikte yaşama ahlâkının yeniden nasıl tesis edilebileceğinin düşünülmesi gerektiğini dile getirdi. Görmez, “Biz Müslümanların bir ve beraber olmaktan, problemlerimizi elbirliği ile çözmekten başka alternatifimiz yoktur.” diyen Görmez, “Ortak yanlarımız, farklılıklarımızdan kat kat fazladır” ifadesini kullandı. 

Barış ve sevgi hakim olsun

Herkesin barış ve hoşgörü için çabalaması gerektiğini belirten Görmez, “Hep birlikte ve gücümüz yettiğince kötülükleri bertaraf edebilmek, her türlü ayırımcılığın önüne geçebilmek ve beraberce huzur içinde yaşayabilmek için saygı, hoşgörü, merhamet ve adalet başta olmak üzere tüm ahlaki erdemleri hayatımıza hakim kılalım. Gündemi barış ve sevgi olan selim akıl ve kalp sahiplerinden olmaya çabalayalım” dedi.

Yüreğimiz yanıyor… 

İstanbul Dolmabahçe’deki Beşiktaş Vodafone Arena’nın yanında ve Maçka Parkı’nda Cumartesi gecesi iki terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda yedisi sivil 38 kişi vefat etti, 166 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, “Bombalı saldırı sırasında önce Beleştepe olarak isimlendirilen yerde seyir halindeki bir araç patlatıldı, 45 saniye sonra polislerin olduğu yerde Maçka Parkı’nda bir kişi durduruldu, kendini havaya uçurdu” dedi. 

Şehitlerimiz duâlarla..

İstanbul Beşiktaş’taki saldırılarda şehit olan 5 polis için Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Şehit polisler 3. Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu, Emniyet Amiri Kadir Yıldırım, polis memurları Adem Oğuz, İlker Uylaş ve Hasan Bilgin için düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bakanlar, milletvekilleri ve Emniyet mensupları katıldı. Törene katılan dinî temsilciler arasında Hahambaşı İshak Haleva da var.

İstanbul’da bir yılda 7 saldırı

Dolmabahçe’deki Beşiktaş Vodafone Arena’nın yanında ve Maçka Parkı’nda eş zamanlı düzenlenen iki terör saldırısıyla birlikte 2016 yılında İstanbul’da meydana gelen saldırı sayısı 7’ye çıktı. Bu saldırıların 4’ü canlı bombayla, 4’ü de bombalı araçla düzenlendi. Saldırılarda 99 kişi vefat ederken, 227 kişi yaralandı.

Kadooğlu: İdeolojileri bırakıp birlik olalım

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Beşiktaş’ta gerçekleştirilen iki hain terör saldırısı ile ilgili bir açıklama yaptı. Kadooğlu açıklamasında şunları söyledi; “İnsan hayatına, yaşama, huzur ve birlikteliğimize yönelik alçakça saldırılar, terörün acımasız yüzünün bir kez daha göstermiştir. Bu saldırılar sonucunda, şehit olan güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bugün bir kez daha terörün, toplumun huzur ve kardeşlik duygularını hedef aldığını gördük. Artık toplum olarak bütün farklılıklarımızı ve ideolojilerimizi bırakıp, terörün yaratmak istediği şiddet iklimine karşı ‘ortak akılla, bir ortak duruş’ sergilemeliyiz.

Etiketler: istanbul, terör saldırısı
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  • Adem HALİS

    12.12.2016 10:12:53

    Siz bir olmayın gidin CHP yi destekleyin

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