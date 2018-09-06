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6 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Terörist Mihraç Ural suikast sonucu ağır yaralandı

06 Eylül 2018, Perşembe 19:20
Reyhanlı'da 52 kişinin öldüğü bombalı saldırının sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’deki askeri muhaliflerin Lazkiye kırsalında düzenlediği suikast sonucu ağır yaralandı.

Lazkiye kırsalında dün akşam saatlerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ebu Amara Özel Timi, Türkiye Halk Partisi Cephesi (THKP-C)/Acilciler örgütünün elebaşı ve Reyhanlı'da 2013’te düzenlenen ve 52 vatandaşın öldüğü bombalı saldırının sanığı terörist Mihraç Ural'ın da bulunduğu konvoyu el yapımı patlayıcılarla hedef aldı.

Muhalif grubun sosyal medya hesabından suikast girişimine ilişkin yapılan açıklamada, THKP-C/Acilciler örgütünün elebaşı Ural'ın konvoyuna yönelik patlayıcı düzenekle saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Patlamada, terörist Miraç Ural'a yakın iki korumanın öldüğü, kendisinin de ağır yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Esed rejimine hizmet eden milislerin (Şebbiha) komutanı Ural, Suriye’nin Türkiye’ye sınır Lazkiye vilayetinde, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında kalan ve Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Bayırbucak bölgesindeki faaliyetleriyle biliniyor.

Esed ailesiyle 34 yıl

1956 Antakya doğumlu olan Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etti.

Ural, Esed ailesiyle akrabalığı olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkiler kurdu. Edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline geldi. Hatay'ın Samandağı ilçesi başta olmak üzere civar bölgelerdeki halkın Suriye rejimine sempatisini sağlamak için çalıştı.

Ural, Arap Baharı ve Suriye'deki halk hareketlerinin başlamasının ardından 2012 yılı başlarında mezhepsel taban üzerinde faaliyet gösteren "İskenderun Sancağının Kurtuluşu İçin Halk Cephesi - Suriye Direnişi" örgütünü harekete geçirdi.

Aynı yıl, oğlu Bedrettin İbrahim Ural da Suriye ordusunda teğmen rütbesiyle göreve başladı.

Kendisine bağlı milislerle Lazkiye'nin Keseb ve Basit bölgelerinde hakimiyet kuran Ural'ın adı, 3 Mayıs 2013'te, sahil şeridinde Sünnilerin yaşadığı Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişiyi öldürdüğü katliamda geçti.

Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te 52 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırılarda da rol oynamıştı. Olayı soruşturan Adana Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde, terörist Mihraç Ural'ın eylemi Suriye istihbaratıyla planladığı tespitine yer verilirken, saldırılarda bizzat yer aldığı, olayın 5 firari sanığıyla Suriye'de bulunduğu kaydedilmişti.

Suriye Direnişi Örgütü elebaşısı Ural, 1970'de kurulan yasa dışı Türkiye Halk Partisi Cephesi'nden (THKP-C) kopanların oluşturduğu THKP-C/Acilciler Örgütü'nün de kurucuları arasında yer alıyor. Ural, uzun yıllar Acilciler grubunun önde gelen yöneticilerinden oldu.

AA

Etiketler: Suriye, Lazkiye, terörist, Reyhanlı, saldırı
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