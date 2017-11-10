Teröriste gösterilen şefkat masumlardan esirgeniyor

Scope yayınında Nur Ener’in -7. katta 7 saat bekletilmesini değerlendiren Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz: “Ele geçirilen teröriste gösterilen şefkat, daha suçlu olup olmadığı belli olmadığı halde tutuklanan insanlardan esirgeniyor.”

Nur Ener’in -7. katta 7 saat bekletilmesini 8 Kasım’da yayınlanan scope yayınında değerlendiren Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz, “Ele geçirilen teröriste gösterilen şefkat, daha suçlu olup olmadığı belli olmadığı halde tutuklanan insanlardan esirgeniyor” dedi.

“Yaralı teröriste Mehmetçik şefkati”

Güleçyüz’ün konuşmasında yaptığı değerlendirmeler şöyle; “Birkaç gün evvel yine haberler çıktı. ‘Yaralı kadın teröriste Mehmetçik şefkati.’ Zaman zaman bu haberler servis ediliyor. Çatışmada ele geçirilen teröriste su, kumanya verilmesi gibi. Prensip olarak baktığımız zaman, çatışma bitmiş. Sağ olarak ele geçirilmiş. Ondan sonra yeni bir durum var, yeni bir hukuk başlıyor. Artık o kişiye çatışmada olduğu gibi davranamazsınız. Ve orada insanî, hukuki kurallar devreye girer. Ve Mehmetçiğin yaptığı şey doğru. Sizin elinize geçtikten sonra o şahıs adalete teslim edilir. Suçun kanunlardaki karşılığı neyse mahkeme ona göre değerlendirir, yargılar. Sonra prosedürü içerinde süreç devam eder. Şimdi garabet şurada; neticede terörist bu insan. Birçok Mehmetçiğimizin ve masumların kanını döken biri.

Hukuk devletine yakışır mı?

Yaşadığımız süreçte delilsiz tutuklanan insanların sayısı 50 bine yaklaştı. Bunların 17 bini kadın. Nur da onlardan biri. Adliyenin -7. katında 7 saat bekletiliyor. Duruşma biter bitmez duruşmayı izleyenlerin gözü önünde kelepçe takılıyor, o şekilde aşağıya indiriliyor ve 7 saat bekletiliyor. Teröriste şefkat gösteren devlet, aynı şefkati daha suçlu olup olmadığı belli olmayan, bununla ilgili delil ortaya konulamayan bir insandan esirgiyor. Böyle bir çifte standart hukuk devletine yakışır mı? Niye bekletiyorsunuz? Başkalarını da bekleyip benzin tasarrufu olsun diye mi? Dünyanın lüksü, şatafatı var devletin her tarafında. Arınç demedi mi “İsraflar bitse vergi toplamaya gerek kalmaz” diye. Başbakan demedi mi “ artık israfa, şatafata son vereceğiz”

Bu zulmü yapanlar kimseye hesap veremeyecek

Duruşmadan sonra bekletildiği yerden cezaevine getirilen Nur Yusuf Suresini ezberlemeye başlamış. Neden Yusuf Sûresi? Çünkü orası medrese-i Yusufiye. Yusuf Peygamber orada uzun yıllar haksız yere kalmış. Bu yüzden cezaevlerine Medrese-i Yusufiye deniliyor. Bunu da umuma mal eden Üstad ve Nur talebeleri. Yusuf Peygamber daha sonra Mısır’a sultan oluyor. Üstad bunu yorumlarken diyor ki, “en büyük saadetler, büyük ve acı felaketlerin neticesidir.” İnşaallah sabrımızın sınandığı bu sıkıntılı sürecin ardından o saadete biz de ulaşacağız. Ama bu zulümleri yapanlar kimsenin yüzüne bakamayacaklar. Kendi vicdanlarına da hesap veremeyecekler. Burada devleti yönetenlere diyoruz ki, sizin yönettiğiniz ülkede bunlar yaşanıyor. Cenâb-ı Hak bu zulümlerden bir an önce bizi kurtarsın. Bunları Onun Kahhar ismine havale ediyoruz.”

Haber: Kübra ÜNÜVAR / İstanbul