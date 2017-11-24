Teröristle Mücadele Harekatı bilançosu açıklandı

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, son bir haftada 4'ü bölücü terör örgütünün sözde lider kadrosunda olmak üzere 26 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

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