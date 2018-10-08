"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Teröristler nereye gidecek?

08 Ekim 2018, Pazartesi 21:15
İdlib’ten ayrılan teröristlerle ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, “Şimdilik silahsızlaştırılmış bölgeden ayrıldıktan sonra İdlib’in uzak bölgelerine gidecekler. Gidebilecekleri başka yerleri yok” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin tarafından yapılan açıklama göre, Türkiye ile Rusya’nın İdlib’de oluşturulması üzerinde anlaşılan silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları belirlendi. Sputnik’e konuşan Verşinin, “Silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları belirlendi. Türkiye ile Rusya orduları arasında çok iyi temaslar, işbirliği ve bağlantı sağlandı. İki ordunun temsilcileri mutabakatın ardından birçok kez bir araya geldi” dedi. Verşinin, anlaşmanın uygulanmasına devam edildiğini, bölgedeki atmosferin olumlu anlamda geliştiğini ifade etti; Bu mutabakat çok önemli bir dönüm noktası oldu. Atmosfer genel anlamda iyi yönde gelişti. Bu sayede sadece Suriye’de, öncelikle de teröristlerin dayanılmaz koşullar oluşturarak neredeyse tamamını kontrol altına aldığı sivil halk oluşumlarının bulunduğu İdlib’de sivillerin zarar görmesi önlenmiyor. Mutabakat ayrıca genel anlamda siyasi sürecin hızlandırılmasına yönelik koşulların oluşturulmasına olanak verdi.”

Bölge Suriye hükümetinin kontrolüne geçmeli 

Verşinin, teröristlerle ılımlı muhaliflerin birbirinden ayrılması, militanların silahsızlaştırılmış bölgeyi terk ettikten sonra İdlib’in daha uzak bölgelerine gideceklerini söyledi ve “Teröristler nereye gidecek? Şimdilik silahsızlaştırılmış bölgeden ayrıldıktan sonra İdlib’in uzak bölgelerine gidecekler. Gidebilecekleri başka yerleri yok” ifadelerini kullandı. İdlib’deki silahsızlaştırılmış bölgenin de gerilimi azaltma bölgeleri gibi geçici nitelikte olduğunu belirten Verşinin ayrıca, bölgenin nihayetinde Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi gerektiğini ifade etti ve “Bu konuda hiçbir zaman şüphe olmadı” diye konuştu. 

Anlaşma gerginliğin azaltılmasını sağladı

İdlib mutabakatının bölgedeki gerginliği azalttığını, ancak teröristlerin eylemlerine devam ettiklerini belirten Verşinin “Teröristler azaldı, ancak son 3 günde Suriye hükümetinden 3 askerin öldüğü, 10 kadarının da yaralandığı bilgisi geldi. Buna bir son verilmeli, bununla barışamayız. Anlaşma gerginliğin ciddi oranda azaltılmasını sağladı, şu an durum daha iyi. Ancak teröristlerin varlığına sonsuza dek son verilmeli. Muhaliflerle militanların ayrılması gibi ciddi bir sorumluluğu üzerine alan Türk tarafının çalışmalarına çok önem veriyoruz” dedi. 

Türkiye’ye büyük görevler düşüyor

Verşinin, Rusya’nın İdlib’den ağır teçhizatlar ve teröristlerin çıkarılmasının büyük görevler olduğunun farkında olduğunu belirterek, “Ancak bunlar yapılabilir ve yapılmalı. Bunu yapmamız bölgedeki gerginliğin azaltılması ve insanların huzurlu bir şekilde yaşaması için yaptıklarımız üzerine iyi bir ek olacak” ifadelerini kullandı. Verşinin, Türkiye’nin İdlib’de militanlar ve silahlı muhaliflerin ayrılması konusunda ciddi çaba sarf ettiğini ifade etti. Verşinin “Mutabakat doğrultusunda Türkiye’ye büyük görevler düşüyor. Diplomatik ve askeri alanda kurduğumuz iyi temaslar üzerinden Türkiye’nin bu görevler için ciddi şekilde uğraştığını biliyoruz. Bu çabaların olumlu sonuçlarını görmek istiyoruz. Çünkü dürüst olmak gerekirse, militanlar ve silahlı muhaliflerin ayrılması, muhaliflerin siyasi süreç yoluna geçmesi çok zor bir mesele” dedi. 

 

Etiketler: idlib
Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocuklar ile ilgili endişelendiren araştırma

    BM'den ve ABD'den 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

    Ballon d'Or (Altın Top) ödülü adayları belli oldu

    İnternet % 42 riskli

    Yakın geleceğin yeni meslekleri

    Teröristler nereye gidecek?

    İnşaat sektörü sallantıda

    Cezaevleri bebeklere göre yerler değil

    Mültecilerin geri dönmesi mümkün görünmüyor

    Kalp sağlığınıza dikkat edin

    Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin bir açıklama da Fransa'dan

    'Buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz'

    35 liraya simit ayran alınmaz

    Ekmeği 1 liradan satıyor

    Dünyada düştü, bizde arttı

    Malkoç: Kimse, yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin

    'Şu anda gündemimizde yok'

    Ağır silahlar İdlib'den çekildi

    'AKP-MHP ittifakı'na ilişkin Kurtulmuş'tan açıklama

    CHP’nin Antalya adayı belli oldu

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Af, adalet ve mağfiret
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    “Yeni Asya herkes için güvenli bir liman”
    Cevher İLHAN

    Rusya’daki Risale-i Nur dâvâlarına sahip çıktık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Duânın psikolojik boyutları ve güzellikleri
    Feyzullah ERGÜN

    Trans yağlar: Kötü yağlar - 1
    Risale-i Nur'dan

    Allah’ın koyduğu kanunlara uymakla muvaffak oluruz
    Yeni Asya'dan Size

    Kitap fuarları başladı
    Genel

    Eğitim çıkmazdan nasıl kurtulur?
    Genel

    Avustralya’da nurlu tatil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.