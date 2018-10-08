İdlib’ten ayrılan teröristlerle ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, “Şimdilik silahsızlaştırılmış bölgeden ayrıldıktan sonra İdlib’in uzak bölgelerine gidecekler. Gidebilecekleri başka yerleri yok” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin tarafından yapılan açıklama göre, Türkiye ile Rusya’nın İdlib’de oluşturulması üzerinde anlaşılan silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları belirlendi. Sputnik’e konuşan Verşinin, “Silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları belirlendi. Türkiye ile Rusya orduları arasında çok iyi temaslar, işbirliği ve bağlantı sağlandı. İki ordunun temsilcileri mutabakatın ardından birçok kez bir araya geldi” dedi. Verşinin, anlaşmanın uygulanmasına devam edildiğini, bölgedeki atmosferin olumlu anlamda geliştiğini ifade etti; Bu mutabakat çok önemli bir dönüm noktası oldu. Atmosfer genel anlamda iyi yönde gelişti. Bu sayede sadece Suriye’de, öncelikle de teröristlerin dayanılmaz koşullar oluşturarak neredeyse tamamını kontrol altına aldığı sivil halk oluşumlarının bulunduğu İdlib’de sivillerin zarar görmesi önlenmiyor. Mutabakat ayrıca genel anlamda siyasi sürecin hızlandırılmasına yönelik koşulların oluşturulmasına olanak verdi.”

Bölge Suriye hükümetinin kontrolüne geçmeli

Verşinin, teröristlerle ılımlı muhaliflerin birbirinden ayrılması, militanların silahsızlaştırılmış bölgeyi terk ettikten sonra İdlib’in daha uzak bölgelerine gideceklerini söyledi ve “Teröristler nereye gidecek? Şimdilik silahsızlaştırılmış bölgeden ayrıldıktan sonra İdlib’in uzak bölgelerine gidecekler. Gidebilecekleri başka yerleri yok” ifadelerini kullandı. İdlib’deki silahsızlaştırılmış bölgenin de gerilimi azaltma bölgeleri gibi geçici nitelikte olduğunu belirten Verşinin ayrıca, bölgenin nihayetinde Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi gerektiğini ifade etti ve “Bu konuda hiçbir zaman şüphe olmadı” diye konuştu.

Anlaşma gerginliğin azaltılmasını sağladı

İdlib mutabakatının bölgedeki gerginliği azalttığını, ancak teröristlerin eylemlerine devam ettiklerini belirten Verşinin “Teröristler azaldı, ancak son 3 günde Suriye hükümetinden 3 askerin öldüğü, 10 kadarının da yaralandığı bilgisi geldi. Buna bir son verilmeli, bununla barışamayız. Anlaşma gerginliğin ciddi oranda azaltılmasını sağladı, şu an durum daha iyi. Ancak teröristlerin varlığına sonsuza dek son verilmeli. Muhaliflerle militanların ayrılması gibi ciddi bir sorumluluğu üzerine alan Türk tarafının çalışmalarına çok önem veriyoruz” dedi.

Türkiye’ye büyük görevler düşüyor

Verşinin, Rusya’nın İdlib’den ağır teçhizatlar ve teröristlerin çıkarılmasının büyük görevler olduğunun farkında olduğunu belirterek, “Ancak bunlar yapılabilir ve yapılmalı. Bunu yapmamız bölgedeki gerginliğin azaltılması ve insanların huzurlu bir şekilde yaşaması için yaptıklarımız üzerine iyi bir ek olacak” ifadelerini kullandı. Verşinin, Türkiye’nin İdlib’de militanlar ve silahlı muhaliflerin ayrılması konusunda ciddi çaba sarf ettiğini ifade etti. Verşinin “Mutabakat doğrultusunda Türkiye’ye büyük görevler düşüyor. Diplomatik ve askeri alanda kurduğumuz iyi temaslar üzerinden Türkiye’nin bu görevler için ciddi şekilde uğraştığını biliyoruz. Bu çabaların olumlu sonuçlarını görmek istiyoruz. Çünkü dürüst olmak gerekirse, militanlar ve silahlı muhaliflerin ayrılması, muhaliflerin siyasi süreç yoluna geçmesi çok zor bir mesele” dedi.