Teröristlerin 7 sığınağı kullanılmaz hale getirildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Darıseven Köyü kırsalında 3 gün önce başlayan Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel-29 özel birlik operasyonu sona erdi. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında örgüte ait 7 sığınakta silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Silvan İlçesi'ne bağlı Darıseven Köyü kırsalında 28 Mart tarihinde başlayan Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel-29 özel birlik operasyonu sona erdi. Diyarbakır Valiliği tarafından operasyon ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır-Silvan ilçesi Darıseven Köyü mülki sınırları içerisinde elde edilen istihbarı bilgiye istinaden 28 Mart 2017 Salı günü saat 23.00’de icrasına başlanılan Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel-29 Özel Birlik Operasyonu başarı ile tamamlanmıştır. İcra edilen operasyon kapsamında; bölücü terör örgütü mensuplarına ait 1 Yaesu marka büyük telsiz, 1 antitank roket başlığı, 4 M-16 Piyade tüfeği şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 171 muhtelif fişek, 2 çadır (5-6 kişilik), 7 leşker kıyafeti, 2 şemsiye, 550 kg muhtelif yiyecek maddesi ve çok sayıda yaşam malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 7 sığınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, mağara ve sığınaklar içerisinde bulunan yaşam ve giyim malzemeleri Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Teröristlerce 2 el yapımı düzeneği, 16 el yapımı patlayıcı için hazırlanmış boş boru, 6 adet 25 kg.lık sodyum klorat, 14 mutfak tüpü, 200 metre elektrik kablosu tespit edilmeyi müteakip patlayıcı madde imha timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, operasyon ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir" denildi. DHA

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