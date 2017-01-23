Teröristlerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen DHKP-C üyesi teröristlerin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde keşif yaparken görüntüleri kameralara yansıdı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, AK Parti İl Başkanlığına yönelik saldırıyı, İçişleri Bakanlığının aranan teröristlerden Şerif. T. düzenlenen operasyonla yakalanmış, Bilgehan Karpat ise Muratlı'daki mesire alanda girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilmişti. Teröristlerin yakalanmadan önce Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde keşif yaptıkları ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Karpat ve Şerif.T, emniyet müdürlüğü önünden 50'şer metre arayla geçiyorlar. ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST DEFNEDİLDİ Karpat'ın cenazesi Tekirdağ Devlet Hastanesi Morgundan alındıktan sonra Muratlı ilçesine bağlı Aydınköy Mahallesi'ne getirildi. Burada baba evinde bir süre bekletilen Karpat'ın cenazesi, daha sonra cenaze namazı kılınmadan babası Zeynel Karpat ve yaklaşık 20 kişinin katılımıyla sessiz sedasız mahalle mezarlığına defnedildi. Öte yandan, cenazenin defin işlemleri sırasında köyün giriş ve çıkışlarında jandarma ve polis ekipleri sıkı güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri tarafından iki gün önce saldırgan teröristin evinde arama yapıldıktan sonra, saldırganın babası ve annesinin gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi. AA

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