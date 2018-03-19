Teröristlerin saldırdığı odun toplayan vatandaşlardan acı haber!

Bitlis'te terör örgütü PKK'nın odun toplayan vatandaşlara yönelik saldırısında bir kişi vefat etti, 4 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında saat 13:45 sıralarında odun toplamak amacıyla bölgede bulunan 5 kişiye henüz tespit edilemeyen bir bölgeden PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saldırı neticesinde, Nurullah Kılıçarslan isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan 4 vatandaşımız ise Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." AA

Okunma Sayısı: 124

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.