Terörle mücadelede gıdaya sıkı takip

İçişleri Bakanlığı, PKK ile mücadelesinde yeni bir yöntem uygulamaya koydu. 32 ilin valiliklerine genelge gönderen bakanlık, kırsal kesimlere götürülen gıda ve yaşam malzemelerinin sıkı denetlenmesi talimatı verdi.

Bakanlık yaylalarda kalanların da dönerken geride gıda maddesi bırakmaması uyarısı yaptı. Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki 32 ilin valiliğine gönderilen ‘Yayla Genelgesi’nde PKK’nın kış tedbirlerinin engellenmesi amacıyla alınacak önlemlere yer verildi. Genelgede PKK’lıların temel gıda ve yaşam malzemesi teminini engellemek amacıyla yayla dönüşlerinde alınacak güvenlik önlemleri şöyle sıralandı; “Yayla ve meraların vatandaşların kullanımına açılması ile birlikte terör örgütüne yardımcı olabilecek kişilerin terör örgütü mensuplarına erzak ve yaşama malzemesi sağlamalarını önlemek için gerekli tedbirler alınacak. Yayla dönüşlerinde vatandaşların artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca alınabileceği düşünülerek yaylada bırakmamaları konusunda uyarılacak.” VOA’nın haberine göre, genelgenin en dikkat çeken maddesi ise kırsal kesimlere götürülen malzemelerin denetlenmesi. Buna göre topluca alınan gıda maddeleri yakın takibe alınacak. Köye giderken aracında bulunan gıdanın gideceği yer, kullanacak kişi sayısı sıkı denetimden geçecek.

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