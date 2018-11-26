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26 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

THY 2600 personel alacak

26 Kasım 2018, Pazartesi 21:41
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin filosunu genişletmesine bağlı olarak yaklaşık bin pilot ve 1600 kabin memuru alımı dahil olmak üzere toplam 2600 personel alımı yapılacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2019'da 41 yeni uçak geleceğini ve bazı uçakların filodan çıkacağını ifade etti ve buna bağlı olarak gelecek yıl bin pilot bin 600 kabin memuru alınacağını bildirdi.

Ekşi, "Özellikle genç arkadaşlarımız, hem bizim hem de iştiraklerimizin web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun. Havacılık sektörünün çıtasını gençlerle yükseltelim" dedi.

'DAHA FAZLA PERSONELE İHTİYACIMIZ OLACAK'

Ekşi ayrıca, "Bize hizmet veren firmalar da özellikle İstanbul Havalimanı'nın mekansal büyüklüğüne bağlı olarak daha fazla eleman alıyorlar. İstanbul Havalimanı tüm fazlarıyla tamamlandığında 250 bine yakın personel çalışacak. Biz de doğal büyümemize bağlı olarak eleman alıyoruz. İstanbul Havalimanı'nda daha fazla büyürsek ki en büyük hedefimiz bu, daha fazla personele ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

BAŞKENTİ DOĞRUDAN YURTDIŞINA BAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İstanbul Havalimanı'nın Türk sivil havacılığını 'uçuracağını' dile getiren Ekşi, Türkiye'ye yapacağı katkılar nedeniyle herkesin yeni havalimanıyla gurur duyması gerektiğini anlattı. THY'nin Ankara'dan yurt dışında Roma, Londra, Bağdat ve Bakü'ye sefer yapması için bazı izinlerin alındığını, bazı izinler için de çalışmaların devam ettiğini belirten Ekşi, başkenti doğrudan yurtdışına bağlamak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Ekşi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile THY arasında imzalanan protokol kapsamında Avrupa'dan Antalya'ya direkt sefer yapılması için strateji belirlediklerine işaret ederek, buradaki amacın, turist sayısının artırılmasının yanı sıra ülkeye daha çok para bırakacak turist gelmesi olduğunu söyledi.

Sputnik Türkiye

Etiketler: THY, uçak, pilot, İstanbul
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