THY 277 seferini iptal etti

THY, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yeşilköy ve Kurtköy Havalimanlarından yapılacak 277 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini duyurdu. İstanbul dâhil birçok kentte eğitime de ara verildi.

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Yeşilköy ve Kurtköy havalimanlarında gerçekleştireceği 277 iç ve dış hat seferini iptal etti.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde 3 gündür devam eden kar ve fırtına, hava trafiğini olumsuz etkiliyor.

Yeşilköy ve Kurtköy hava meydanlarında beklenen kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar sebebiyle THY, iç ve dış hat olmak üzere toplam 277 seferini iptal etti.

THY yetkilileri, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden kontrol etmeleri gerektiğini kaydetti.

Bu arada Yeşilköy Havalimanında yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan bilet iptal ve otel desk kuyruklarının azaldığı ve birçok seferin normale döndüğü görüldü.