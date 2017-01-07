THY 9 sefer hariç bütün uçuşları durdurdu

Yoğun kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları, yarın saat 09.00'a kadar 9 sefer hariç İstanbul Yeşilköy Havalimanı'ndan yapacağı iç ve dış hat uçuşlarını gerçekleştirmeme kararı aldı.

THY, uçuş ekiplerine gönderilen bilgi notunda, iptal edilmeyen aşağıdaki uçuşlardaki ekiplerin havalimanına gelmesi istendi. İŞTE YAPILACAK O SEFERLER TK5110 İstanbul Yeşilköy-Cidde. Kalkış: 04.00 TK1821 İstanbul Yeşilköy - Paris Charles de Gaulle. Kalkış: 08.00 TK1629 İstanbul Yeşilköy - Münih. Kalkış: 08.10 TK003 İstanbul Yeşilköy - New York JFK. Kalkış: 08.25 TK1979 İstanbul Yeşilköy - Londra Heathrow. Kalkış: 08.40 TK1857 İstanbul Yeşilköy - Madrid. Kalkış: 08.45 TK1873 İstanbul Yeşilköy - Milano. Kalkış 09.05 TK1951 İstanbul Yeşilköy - Amsterdam. Kalkış: 08.55 TK1523 İstanbul Yeşilköy - Düsseldorf. Kalkış: 09.00 THY Basın Müşaviri Yahya Üstün; İstanbul Yeşilköy Havalimanı'ndaki olağanüstü hava şartlarına bağlı olarak yaşanan yoğunluk nedeniyle İstanbul çıkışlı operasyonların çok kısıtlı biçimde yürütüldüğünü belirterek "Bu nedenle İstanbul çıkışlı seferlerde seyahat edecek yolcularımızın Yeşilköy Havalimanı'na gelişleri öncesinde mutlaka sefer durumlarını THY web sitesinden veya çağrı merkezinden kontrol etsinler. Yapılan bilgilendirmeye göre hareket etmeleri yolcularımızın seyahatlerinde olumsuzluk yaşamaması adına önem arz ediyor "diye konuştu. DHA

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