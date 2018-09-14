THY Ağustos ayında en yüksek doluluk oranına ulaştı

THY, yüzde 85,6'lık performans ile tarihinin en yüksek ağustos ayı doluluk oranını yakaladı.

THY, ağustos ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yılın pozitif baz etkisine rağmen yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye'ye ve THY'ye olan talep artışının devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Taşınan yolcu sayısında görülen büyüme trendi, ağustos ayında da devam etti. Taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artış göstererek 7,6 milyona ulaşırken, toplam doluluk oranı da yüzde 85,6 oldu.

Kapasitenin (arz koltuk kilometre) yüzde 0,5 ile minimal bir artış gösterdiği ağustos ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 puan arttı. Dış hat doluluk 1,1 puanlık artışla yüzde 85,3'e, iç hat doluluk oranı da 2,4 puanlık artışla yüzde 87,6'ya yükseldi.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda, yurt dışı yolcu sayısında yüzde 3,4'lük artış yaşandı.

8 ayda 51 milyon yolcu taşındı

Ocak-Ağustos 2018 trafik sonuçlarına göre, bu yılın 8 ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla talepte yüzde 12'lik artış sağlandı. Yolcu sayısı da yüzde 13 artarak 51 milyona ulaştı.

Toplam yolcu doluluk oranı ocak-ağustos döneminde 3,4 puanlık artışla yüzde 82 civarında gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yaklaşık 4 puan artarak yüzde 81 seviyesini aştı. Yurt içi yolcu doluluğu da yaklaşık 2 puan artarak yüzde 85 seviyesini geçti. Böylelikle ocak-ağustos döneminde, THY tarihinin en yüksek yolcu doluluk oranlarına ulaşıldı.