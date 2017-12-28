THY'nin New York uçağı Kanada'ya acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın New York-İstanbul seferini yapan uçağı yolculardan birinin rahatsızlanması üzerine Kanada'ya acil iniş yaptı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, New York John F.Kennedy Havalimanı'ndan İstanbul'a gelmek üzere havalanan THY'nin TK12 sefer sayılı THY uçağı Atlas Okyanusu üzerinde rotasında uçuşuna devam ederken bir yolcu uçuş sırasında rahatsızlandı. Yolcunun fenalaşmasını kabin ekibi kaptan pilota bildirdi. Boeing 777 tipi uçağın kaptan pilot en yakın havalimanı olan Kanada'nın Halifax Stanfield Havalimanı'na inme kararı aldı.THY uçağı Halifax'a inerken yolcunun sağlık durumu henüz öğrenilmedi.

Okunma Sayısı: 177

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.