TİHEK'ten başörtüsü karşıtı iş ilanına ceza

TİHEK, bir kariyer sitesine verdiği iş ilanında aradıkları çalışanın "türbanlı olmaması" şartı koyan yayınevine, ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bir kariyer sitesine verdiği iş ilanında aradıkları çalışanın "türbanlı olmamasını" belirten yayınevine, ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin lira idari para cezası verdi.

Muhasebe ve finans bölümüne personel alımı yapmak isteyen yayınevi tarafından bir kariyer sitesine iş ilanı verildi.

İlanda, "Erkek adayların ve türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır. Önemle belirtiriz." ifadesi yer aldı.

İş ilanında, başörtülü kadınların başvurularının dikkate alınmayacağı yönündeki ifadeler tepki gördü.

TİHEK, ayrımcılık yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu"nda yer alan hüküm gereğince konuya ilişkin re'sen inceleme başlattı. Kurum, yayınevi, internet sitesi ile ilanı hazırlayan çalışanın konuya ilişkin beyanlarını aldı.

Yapılan inceme ve değerlendirmelerin ardından Kurum, aynı Kanunun 3. maddesinde yer alan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti.

Kurum, inanç ve cinsiyet temellerinde ayrımcılık yasağının ihlali nedeniyle yayınevine 3 bin, ilanın yayınlandığı internet sitesine de bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Yapılan açıklamalar

İlanın sosyal medyada büyük tepki görmesinin ardından yayınevinin bağlı bulunduğu şirket, yaptığı yazılı açıklamayla özür dilemişti.

Açıklamada, kurumlarının, siyasi görüş, dinsel inanç, cinsiyet, cinsel tercih ve felsefi görüş gibi hiçbir konuda ayrımcılık kabul etmeyen bir anlayışta olduğu belirtilmişti.

İlanı veren bölümdeki bir personelin sabote etmesi sonucu istenmeyen durumun ortaya çıktığının aktarıldığı açıklamada, "Kurumumuz kesinlikle ayrımcı bir politika gütmediği gibi aynı zamanda bünyesinde halihazırda türbanlı personel çalıştırmaktadır. Böylesine zihin bulandırıcı bir algının yaratılmasına sebep veren bahse konu personelimizin işine derhal son verilmiş olup bundan sonrasında iş ilanlarımızın yayınlanmasına yönetimimizin onayı kısıtlaması getirilmiştir." ifadeleri yer almıştı.

Öte yandan ilanın yayınlandığı kariyer sitesi de sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, ilanın otomatik olarak yayına girdiği için içerik kontrolünün yapılamadığını, ilan metninin yayından kaldırıldığını bildirmişti.