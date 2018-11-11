TİKA'dan Filistinli fiziksel engellilere ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), işgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden fiziksel engelli Filistinlilere destek olmak amacıyla ekipman yardımında bulundu.

İhtiyaç sahibi Filistinlilerin yararlanması için Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren Arap Fiziksel Engelliler Derneğine TİKA tarafından alınan 16 kalemden oluşan 1000 adet ekipman teslim edildi.

Dernek tarafından fiziksel engelli Filistinlilerin hizmetine sunulacak ekipmanların içerisinde tekerlekli sandalye, yürüteç, medikal yatak gibi birçok malzeme bulunuyor. Ekipmanların ihtiyaç sahiplerine dernek tarafından ücretsiz olarak kiralanarak engellilerin hayatını kolaylaştırması hedefleniyor.

"Kudüs davasına sahip çıkmalarını istiyoruz"

Teslim törenin ardından değerlendirmelerde bulunan TİKA Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz, söz konusu ekipmanların Arap Fiziksel Engelliler Derneği tarafından bu tür malzemelere ihtiyaç duyan Kudüs'teki tüm Filistinlilerin hizmetine sunulacağını söyledi.

Korkmaz, TİKA’nın Kudüs'te dükkan, ev restorasyonu, yetim, dul ve şehit ailelerine yardım gibi birçok alanda projeler yürüttüğünü belirtti.

Kudüs davasının yükünün bu şehirde yaşayan Filistinlilerin omuzunda olduğunu ifade eden Korkmaz, "İşgal koşullarına biz de onlarla (Filistinliler) direnerek burada yaşamaya devam etmelerini, Kudüs davasına sahip çıkmalarını istiyoruz. Onlarla yaptığımız iş birliği sayesinde bu mübarek davaya hizmet etme şerefine nail oluyoruz." dedi.

Korkmaz, TİKA'nın 2005'ten bu yana Filistinlilere hizmet ettiğini ancak Kudüs'ün Filistin'de hizmet verdikleri yerler içerisinde ayrı bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Teslim töreninin ardından Arap Fiziksel Engelliler Derneği Mütevelli Heyeti Başkanı Abdullah Sabri, TİKA Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz’a derneklerine yapılan yardımdan dolayı plaket takdim etti.