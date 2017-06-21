TİM Başkanvekili gözaltına alındı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert ile 5 iş adamı Denizli'deki Gülen Hareketi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasert'in Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesindeki evinde arama yaptı. Aramaya eşlik eden Kocasert, daha sonra emniyete götürüldü. Kocasert ile 5 iş adamının daha gözaltına alındığı öğrenildi. AA

Okunma Sayısı: 1703

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.