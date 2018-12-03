Tiran’da Mevlid-i Nebi Kur’an’la kutlandı

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da “2018 Mevlid-i Nebi Haftası” münasebetiyle Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince program düzenlendi.

Programa, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Tiran Din Hizmetleri Müşaviri Bekir Yanılmaz’ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

Kur’ân-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Büyükelçi Yörük, “Bugün Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi vesilesiyle onu anmak, onun bizlere bıraktığı kıymetli mirası, onun güzel ahlakını bir kez daha anmak, onun ruhunu şad etmek için bir araya geldik. Yüce Allah’ın selamı ve Peygamber Efendimizin şefaati hepinizin üzerine olsun.” ifadelerini kullandı. Türkler ve Arnavutların yüzyıllar boyunca bir arada olduğunu ve olmaya da devam ettiğini dile getiren Yörük, “Bu birlikteliğimizin en önemli örneklerinden birisini şu an bu çatının altında yaşıyoruz, idrak ediyoruz.” diye konuştu.