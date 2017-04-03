"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Titizlik bu mu?

03 Nisan 2017, Pazartesi 19:30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gülen Hareketi’ne yapılan operasyonlara ilişkin istatistiki bilgiler verdiği bir televizyon programında, “Bugüne kadar 113 bin 260 kişi FETÖ’yle ilgili gözaltına alınmış ve yaklaşık 745 kişinin gözaltı işlemi devam ediyor. Bugünkü tutuklu sayısı 47 bin 155 ve önemli bir rakam” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Konuya ilişkin istatistiki bilgiler veren Soylu, şunları ifadeleri kullandı: “Bugüne kadar 113 bin 260 kişi FETÖ’yle ilgili gözaltına alınmış ve yaklaşık 745 kişinin gözaltı işlemi devam ediyor. Bugünkü tutuklu sayısı 47 bin 155 ve önemli bir rakam. Adli kontrol ile bırakılan 41 bin 499 kişi ve serbest kalanda 23 bin 861 kişi var, 863 kişi de firari. Tutukluların 10 bin 732’si polis, 7 bin 463’ü asker ve 168’i general. 2 bin 575’i de hakim ve savcı. 26 bin 177’si sivil, 208’i de mülki idare amiri.” 

Kaymakamlarla teker teker görüşüyorum 

Soylu, alınan tedbirler konusunda çok titiz davrandıklarını söyleyerek, “İstihbaratınız yoksa karanlıkta kalırsınız. Eğer görüyor da söylemiyorsa yani insansız hava aracını kullanıyor ve oradaki teröristi sana söylemezse ona yapabileceğiniz bir şeyiniz kalmıyor ki. Tedbir alabileceğiniz hatlar var. Diyelim ki şurada karakol kurmanız lazım bunu eğer sahada size söylemezse biz ne yapıyoruz? Güneydoğu’ya gidiyoruz ve tüm gittiğimiz ilçelerdeki kaymakamlarla teker teker görüşüyorum. Yetmiyor vatandaş ve korucularla da görüşüyoruz. Bir meseleyi dört beş yerden kontrol edip gelerek devletin ortaya koyduğu bilgiyle mesai arkadaşlarımızla buna bir şekil vermeye çalışıyoruz. Daha bu bir başlangıç ama bilmenizi istiyorum ki saha bu konuda çok önemli” ifadelerini kullandı. 

 

Etiketler: süleyman soylu, gözaltı, operasyon
Okunma Sayısı: 1204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • ümit

    03.04.2017 21:46:25

    beni ayakta tutan tek şey RABBİMİN rahmetinden ümit kesmemek...ALLAHIM bize yardım et.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

41. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

Nükleer savaş korkusu

''Türkiye güvenilmez''

‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

Terör saldırılarından sonra flaş karar

Anket şirketleri şaşkın

DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

"Başbakanlıktan niye istifa etti?"

CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

En Çok Okunanlar

Genel

550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
Genel

Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
Genel

''Türkiye güvenilmez''
Genel

Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
Yeni Asya'dan Size

Bir referandum broşürü daha
Ahmet Hamdi AYDIN

‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
Hüseyin GÜLTEKİN

Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
Ali FERŞADOĞLU

İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
Genel

Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
M. Latif SALİHOĞLU

Mareşal’in gidişiyle dengeler değişti

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.