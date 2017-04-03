Titizlik bu mu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gülen Hareketi’ne yapılan operasyonlara ilişkin istatistiki bilgiler verdiği bir televizyon programında, “Bugüne kadar 113 bin 260 kişi FETÖ’yle ilgili gözaltına alınmış ve yaklaşık 745 kişinin gözaltı işlemi devam ediyor. Bugünkü tutuklu sayısı 47 bin 155 ve önemli bir rakam” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Konuya ilişkin istatistiki bilgiler veren Soylu, şunları ifadeleri kullandı: “Bugüne kadar 113 bin 260 kişi FETÖ’yle ilgili gözaltına alınmış ve yaklaşık 745 kişinin gözaltı işlemi devam ediyor. Bugünkü tutuklu sayısı 47 bin 155 ve önemli bir rakam. Adli kontrol ile bırakılan 41 bin 499 kişi ve serbest kalanda 23 bin 861 kişi var, 863 kişi de firari. Tutukluların 10 bin 732’si polis, 7 bin 463’ü asker ve 168’i general. 2 bin 575’i de hakim ve savcı. 26 bin 177’si sivil, 208’i de mülki idare amiri.”

Kaymakamlarla teker teker görüşüyorum

Soylu, alınan tedbirler konusunda çok titiz davrandıklarını söyleyerek, “İstihbaratınız yoksa karanlıkta kalırsınız. Eğer görüyor da söylemiyorsa yani insansız hava aracını kullanıyor ve oradaki teröristi sana söylemezse ona yapabileceğiniz bir şeyiniz kalmıyor ki. Tedbir alabileceğiniz hatlar var. Diyelim ki şurada karakol kurmanız lazım bunu eğer sahada size söylemezse biz ne yapıyoruz? Güneydoğu’ya gidiyoruz ve tüm gittiğimiz ilçelerdeki kaymakamlarla teker teker görüşüyorum. Yetmiyor vatandaş ve korucularla da görüşüyoruz. Bir meseleyi dört beş yerden kontrol edip gelerek devletin ortaya koyduğu bilgiyle mesai arkadaşlarımızla buna bir şekil vermeye çalışıyoruz. Daha bu bir başlangıç ama bilmenizi istiyorum ki saha bu konuda çok önemli” ifadelerini kullandı.