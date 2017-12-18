"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

TMSF işi ilerletti!

18 Aralık 2017, Pazartesi 13:18
Gazetecilere ait selpak mendil, kupa ve fotoğraf makinası gibi kişisel eşyaları bile satışa çıkardı.

Kapatılarak TMSF'ye devredilen basın yayın kuruluşlarının mal varlıkları satışa çıkarılırken bir skandala daha imza atıldı. TMSF'nin satışa çıkardığı mallar arasında gazetecilere ait harici hard disk, kupa, fotoğraf makinası hatta selpak mendil gibi kişisel eşyaların da yer aldığı ortaya çıktı.

Evrensel Gazetesi'nden Meltem Akyol'un haberine göre, OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan Kocaeli Manşet gazetesinin tüm malları TMSF tarafından satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan mallar arasında kapatılmadan önce gazetede çalışan gazetecilerin kişisel eşyaları da var.

Gazete kapatılmadan önce gazetede editör olarak çalışan Caner Aktan, kendisine ait harici hard diskin de satışa çıkarılan mallar arasında olduğunu söyledi. Aktan sadece kendisinin değil gazetede başka arkadaşlarının da bazı kişisel eşyalarının satış listesinde olduğunun altını çizdi: “Örneğin bir arkadaşımızın 2 fotoğraf makinesi ve lensi satışa çıkarıldı. Bir başka arkadaşımızın kupa bardağı...”

Aktan, “Bu yaşanan bir akıl tutulmasından başka bir şey değil. Bir arkadaşımın 7 yıllık haber arşivi, kullandığı bilgisayarda kaldı. Belki de işin en zor kısmıydı bu. Bir gazeteci için arşiv demek bir nevi hafıza demek. Bence bunun hiçbir maddi karşılığı yok. 7 yıllık arşiv ne oldu? Silindi mi? Yoksa hâlâ duruyor mu? Bilemiyoruz” diye konuştu. Satışa çıkarılan mallar arasında 4 paket Selpak mendil de bulunuyor.

‘KENDİ EŞYALARIMIZI SATIN ALACAĞIZ’

Listede satışa çıkarılan kişisel eşyalarını gazete kapatıldığında almak istediklerini söyleyen Aktan, “Daha öncesinden kişisel eşyalarımızı almak için girişimde bulunduk. Ancak bir sonuç çıkmadı. Örneğin gazetenin mühürlendiği 27 Temmuz 2016 gecesi, bizi gazete içerisine almadılar. Çok sayıda polis gazete önüne yığıldı ve içeri giremeyeceğimizi söylediler.

Sanıyorum ki kişisel eşyalarımızı almanın tek yolu TMSF’ye giderek teklif vermek. Vereceğimiz teklifin üstünde verilen bir teklif çıkmazsa ancak o zaman eşyalarımıza kavuşabileceğimizi düşünüyorum. Kısaca diyebilirim ki; parasını ödediğimiz ve bizlere ait olan eşyaları tekrardan devlete parasını ödeyerek geri alma durumu söz konusu. Bu normal bir durum değil” diye konuştu.

Okunma Sayısı: 1665
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    294. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgari ücret 2000 TL’den az olmamalı

    IKBY'de gerilim tırmanıyor: 5 ölü, 93 yaralı!

    'Battal İlgezdi' hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

    Mutlu ve Çapkın'ın da yargılandığı davada tahliye kararı!

    Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...

    Sadece "Gerçekten şok oldum" ve "Yorum yapamam" diyebildiler...

    ''14'e 1 sayısı çok kıymetli bir şey''

    2017’de asgari ücretlinin reel kaybı yaklaşık 500 lira

    Riyad'da patlama sesi!

    İmamlar kayıt dışıyla mücadele edecek

    ABD'den şaka gibi 'vize' açıklaması

    Göçmen sayısı 258 milyona yükseldi

    Hak ihlallerinde birinciyiz: Türkiye AİHM'de sicili en kötü ülke

    Gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi: Türkiye

    Hamsinin kilosu 25 lirayı buldu

    Tribünde büyük ayıp: Yobazlar camiye gidin namaz kılın

    Üniversitede tesettür düşmanlığı hortladı!

    Esad YPG'ye hain dedi

    93 kayyım incelemeye alındı

    Cam filmi tartışmasında son nokta koyuldu

    En Çok Okunanlar

    Hüsnü ŞAHİT

    OHAL Komisyonu hâlâ neden bekliyor?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çok gecikmiş bir hukuk şamarı
    Ahmet BATTAL

    Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...
    Genel

    Eski Dışişleri Bakanı'ndan uyarı: Afrin’e operasyonda zayiat yüksek olur
    Genel

    Üniversitede tesettür düşmanlığı hortladı!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalist patentli Menemen Kumpası
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Üstad Bediüzzaman’ın istikbâle dilekçesi
    Genel

    AKP'den İYİ Parti değerlendirmesi: 'Oyları bölebilir'
    Genel

    Cam filmi tartışmasında son nokta koyuldu
    Genel

    Tribünde büyük ayıp: Yobazlar camiye gidin namaz kılın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.