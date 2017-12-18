TMSF işi ilerletti!

Gazetecilere ait selpak mendil, kupa ve fotoğraf makinası gibi kişisel eşyaları bile satışa çıkardı.

Kapatılarak TMSF'ye devredilen basın yayın kuruluşlarının mal varlıkları satışa çıkarılırken bir skandala daha imza atıldı. TMSF'nin satışa çıkardığı mallar arasında gazetecilere ait harici hard disk, kupa, fotoğraf makinası hatta selpak mendil gibi kişisel eşyaların da yer aldığı ortaya çıktı.

Evrensel Gazetesi'nden Meltem Akyol'un haberine göre, OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan Kocaeli Manşet gazetesinin tüm malları TMSF tarafından satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan mallar arasında kapatılmadan önce gazetede çalışan gazetecilerin kişisel eşyaları da var.

Gazete kapatılmadan önce gazetede editör olarak çalışan Caner Aktan, kendisine ait harici hard diskin de satışa çıkarılan mallar arasında olduğunu söyledi. Aktan sadece kendisinin değil gazetede başka arkadaşlarının da bazı kişisel eşyalarının satış listesinde olduğunun altını çizdi: “Örneğin bir arkadaşımızın 2 fotoğraf makinesi ve lensi satışa çıkarıldı. Bir başka arkadaşımızın kupa bardağı...”

Aktan, “Bu yaşanan bir akıl tutulmasından başka bir şey değil. Bir arkadaşımın 7 yıllık haber arşivi, kullandığı bilgisayarda kaldı. Belki de işin en zor kısmıydı bu. Bir gazeteci için arşiv demek bir nevi hafıza demek. Bence bunun hiçbir maddi karşılığı yok. 7 yıllık arşiv ne oldu? Silindi mi? Yoksa hâlâ duruyor mu? Bilemiyoruz” diye konuştu. Satışa çıkarılan mallar arasında 4 paket Selpak mendil de bulunuyor.

‘KENDİ EŞYALARIMIZI SATIN ALACAĞIZ’

Listede satışa çıkarılan kişisel eşyalarını gazete kapatıldığında almak istediklerini söyleyen Aktan, “Daha öncesinden kişisel eşyalarımızı almak için girişimde bulunduk. Ancak bir sonuç çıkmadı. Örneğin gazetenin mühürlendiği 27 Temmuz 2016 gecesi, bizi gazete içerisine almadılar. Çok sayıda polis gazete önüne yığıldı ve içeri giremeyeceğimizi söylediler.

Sanıyorum ki kişisel eşyalarımızı almanın tek yolu TMSF’ye giderek teklif vermek. Vereceğimiz teklifin üstünde verilen bir teklif çıkmazsa ancak o zaman eşyalarımıza kavuşabileceğimizi düşünüyorum. Kısaca diyebilirim ki; parasını ödediğimiz ve bizlere ait olan eşyaları tekrardan devlete parasını ödeyerek geri alma durumu söz konusu. Bu normal bir durum değil” diye konuştu.