Tokat ve Amasya'da usulsüzlük yapıldı iddiası hakkında açıklama

Tokat ve Amasya'da, sosyal medyada "önceden basılmış oy pusulalarının tespit edildiği" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada "Merkez Fevzi Çakmak İlkokulunda mühürlü oy pusulaları tespit edilmiş" şeklinde paylaşımda bulunulduğunun tespit edildiği bildirildi. Yapılan incelemelerde bahse konu paylaşımın gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, gerçeğe aykırı paylaşımda bulunan kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı vurgulandı. Açıklamada, il genelinde oy verme işlemlerinin yetkili kurullar nezaretinde usulüne uygun sürdüğü ifade edildi. Amasya Amasya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise ilin adı da kullanılarak sosyal paylaşım sitelerinde "önceden basılmış oy pusulalarının tespit edildiği, konu ile alakalı adli mercilerce soruşturma başlatıldığı" şeklinde asılsız paylaşımlarda bulunulduğu kaydedildi. Açıklamada, bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi, il genelinde oy verme işlemlerinin sıkıntı yaşanmadan devam ettiği vurgulandı. AA

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