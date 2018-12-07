TOKİ'ye 145 milyon lira tazminat yükü

TOKİ yaptığı konutları "geç ve eksik" teslim etmesi sebebiyle binlerce vatandaşın açtığı tazminat davaları ile karşılaştı. Şimdiye kadar açılan 26 bin 412 tazminat davasından, 22 bin 707'si TOKİ aleyhine sonuçlandı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Son 8 yılda 144.7 milyon lira tazminat ödendi” dedi. TOKİ temsilcisi Sami Er, “Açılan tazminat davası sayısı düşüyor” karşılığını vermekle yetindi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) hesaplarının ele alındığı TBMM KİT Komisyonu'nda, kurumun günde 56 bin lira tazminat ödediği ortaya çıktı.

Son 8 yılda ödenen tazminat 145 milyon lirayı buldu. TOKİ, yaptığı konutları "geç ve eksik" teslim edince, binlerce vatandaşın açtığı tazminat davaları ile karşılaştı ve davalardan büyük bölümünü de kaybetti. Şimdiye kadar açılan 26 bin 412 tazminat davasından, 22 bin 707'si TOKİ aleyhine sonuçlandı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, toplantıda projelerde yaşanan gecikmeler nedeniyle TOKİ'nin ödediği tazminatları gündeme getirdi ve "Açılan tazminat davaları toplamı 26 bin 412 adet. Lehte bitenler 996, aleyhte bitenler ise 22 bin 707 oldu. TOKİ 2010 yılından itibaren 144,7 milyon TL tazminat ödemiş. Yani günde, 56 bin lira. Bu inanılmaz bir durum" dedi.

TOKİ Başkan Yardımcısı Sami Er ise tazminat davalarının sayısının son yıllarda düştüğünü savundu. Er, "2010 yılında 10 bin 119, 2012'de 3 bin 137, 2013'te bin 835, 2014 yılında 564, 2015'te bin 199, 2016'da 444, 2017'de 72 ve 2018'de 120 dava açılmış. Tedrici olarak davaların seyri değişiyor" açıklaması yaptı.