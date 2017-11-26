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26 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Topal Hafız’a şimdi de sürgün

26 Kasım 2017, Pazar
Topal Hafız olarak bilinen Bediüzzaman Said Nursi’nin talebesi Yalvaç’lı Ali Osman Karahan’ı (87) şimdi de aynı cezaevindeki 60 yaşındaki oğlundan ayırdılar.

Bediüzzaman’ın talebesi Topal Hafız’ı şimdi de oğlundan ayırdılar. Topal Hafız olarak bilinen Bediüzzaman Said Nursî’nin Talebesi Yalvaç’lı Ali Osman Karahan (87) şimdi de aynı cezaevindeki 60 yaşındaki oğlundan ayırılarak Dinar Cezaevi’ne sevk edildi. Çevresinde Topal Hafız olarak bilinen Bediüzzaman Said Nursî’nin Talebesi Yalvaç’lı Ali Osman Karahan’ın (87) yakınları tahliye talebinin reddedilmesinin ardından aynı cezaevindeki oğlundan da ayırıldı. 60 yaşındaki oğlu Sait Karahan’la birlikte kaldığı cezaevinden Dinar Cezaevi’ne sevk edilirken uygulama büyük tepki çekti. Yazar ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu olayı kamuoyu ile paylaşırken, şunları söyledi: “Ali Osman Karahan (87 yaşında, Bediüzzaman’ın talebesi Topal Hafız) prostat kanseri, tek böbrek, % 10 görebiliyor. 16 aydır tutuksuz yargılanması red, bir de bugün yanındaki oğlundan ayrılıp Dinar cezaevine nakledildi. Bu kabul edilemez uygulamanın gerekçesi nedir Adalet Bakanlığı. İnsaf!”

CHP’li Sezgin Tanrıkulu ise sosyal medya hesabından Adalet Bakanı’na hitaben şunları yazdı; “Ali Osman Karahan 87 yaşında 15 aydır oğlu ile birlikte Isparta’da tutuklu. Bugün tek Dinar Cezaevine sürgün edilmiş, doğru mu?@abdulhamitgul.”

Ciddî sağlık problemleri var

15 Temmuz sonrası ilân edilen OHAL sürecinde tutuklanan Karahan’ın ciddî sağlık problemleri olduğu, yürümekte bile zorlandığı bildirildi. Kalp hastası ve prostat kanseri olan Karahan’ın gözleri yüzde 25 görüyor ve tek böbrekli. 3 heyet raporu olmasına rağmen tutukluluğu sürüyor. 15 aydır tutuklu olan Ali Osman Karahan 1930 doğumlu. Isparta Yalvaç’ta ikamet eden Karahan doğuştan kalça çıkıklığı sebebiyle ‘Topal Hafız’ olarak biliniyor. 23 yaşında imam-hatip görevini sürdürürken Risale-i Nurlar’la tanışan Karahan’ın Bediüzzaman ile bir çok hatırası var. Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz, yakınlarından aldığı bilgilerle geçtiğimiz yıl yazdığı portre yazısında hayatı boyunca ön plana çıkmadığını kaydetti. Nur Cemaatleri arasında ihtilâf olmaması için büyük gayret sarf ettiği öğrenilen Karahan’ın “Bazı arkadaşlar yanıma gelmiyor” diye sitem ettiği de belirtildi. Tutuklanma sebebinin kendisini yargılayan hâkim tarafından “Medyada böyle bir bilgi var, sen böyle demişsin, darbeyle ilgin ne?” diye sorulduğunu, kendisinin ise “86 yaşındayım, ne darbesi?” dediği öğrenildi.

Haber Merkezi

Etiketler: topal hafız
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  • Songül Coşkun

    26.11.2017 01:06:49

    Ya insaf bu yaşta bir insana yapılır mı bunca zulüm! Nerde insanlık!

Risale-i Nur Külliyatı

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