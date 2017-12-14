Topal Hafız’a tahliye

Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Topal Hafız olarak bilinen Ali Osman Karahan’a adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Karahan’ın avukatı Abullah Enes Baltacı tarafından mahkemeye verilen 08/12/2017 tarihli dilekçede, “sanığın 87 yaşında olduğu, 15 aydır tutuklu olduğu, hali hazırda kanser hastası olduğu, hayatını devam ettirebilme açısından telafisi imkansız olabilecek durumlara düştüğü, cezaevi koşulları nedeniyle sağlığının daha kötü hale geldiği” belirtilerek tahliye talebinde bulunulmuştu. Tahliye talebini ve hastane raporlarını inceleyen mahkeme heyeti şu kararı verdi; “Sanığın yaşı ve SDÜ Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 13/12/2017 tarih ve 2017/4316 bilirkişi kurulu raporunda belirtilen sağlık sorunları nazara alınarak sanığın TAHLİYESİNE, başka suçtan tutuklu yada hükümlü değilse derhal salıverilmesi için Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, (…) Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere, mütalaaya uygun oybirliğiyle karar verildi. 14/12/2017”

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Bediüzzaman’la üç kez görüşen ve Yalvaç’ta Nur hizmetiyle meşgul olan Karahan, tutukluluğunun son aşamasında, ailesiyle görüşmesindeki sözleri gerekçe gösterilerek Cezaevi Disiplin Kurulunca hücre hapsi cezasına çarptırılmış ve 11 gün hücrede tutulmuştu.

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