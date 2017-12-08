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Topal Hafız’ı da görün

08 Aralık 2017, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 85 yaşındaki hükümlü Celal Topkara’nın kalan cezasını sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasının ardından, 16 aydır tutuklu olan 85 yaşındaki Ali Osman Karahan’ın durumunu da dikkate alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 85 yaşındaki hükümlü Celal Topkara’nın kalan cezasını sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasının ardından, 15 aydır tutuklu olan 85 yaşındaki Ali Osman Karahan’ın durumunu da dikkate alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 85 yaşındaki hükümlü Celal Topkara’nın kalan cezasını sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu kararda, Giresun’un Görele ilçesi Önerli köyü nüfusuna kayıtlı Celal Topkara’nın, Giresun Ağır Ceza Mahkemesi’nin 18 Mart 2014 tarihli kararı doğrultusunda kasten öldürme ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından 25 yıl 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırıldığı belirtildi. 

3 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs cezası vardı

Ayrıca Topkara’nın, aynı mahkemenin 24 Aralık 2002’deki kararıyla 3 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan mahkumiyet kararı verilmesini müteakip hükmün infazı sırasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesi nedeniyle yapılan uyarlama yargılaması sonucu toplam 27 yıl 12 ay 45 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı aktarıldı. Topkara’nın 8 Mayıs 2013 tarihinden itibaren şartla tahliye edildiği ve mahkemenin ek kararıyla şartla tahliyenin kaldırılıp cezasının infazının kararlaştırıldığı kaydedilen karar metninde, hükümlünün kalan cezasının, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu nedeniyle Anayasa’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

85 yaşında, kanser ve tek böbrekle yaşıyor

Yaklaşık 16 aydır tutuklu olan 85 yaşındaki Bediüzzaman’ın talebesi Ali Osman Karahan’a geçtiğimiz hafta 11 gün hücre hapsi cezası verilmişti. Silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla yaklaşık 16 aydır tutuklu olan Topal Hafız lakaplı Ali Osman Karahan, prostat kanseri, tek böbrek, yüzde 10 görebiliyor. Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 14.11.2017 tarihinde saat 11.01- 11.13 arasında ailesi ile yaptığı kapalı ziyaret görüşmesinde “Biz burada bile herkese nasihat ediyoruz. Hiç korkmayın çıkacaksınız. Burada kazandığınızı dışarıda kazanamazsınız. Bunlara o nasihatleri yapıyorum. Onlar da söz tutuyorlar. Herkes öyle, koğuşlardan ne zaman çıkacağız diyor. O gaybî, diyorum ben. Ne zaman çıkacağınızı söyleyemem, çıkacağız” şeklinde konuşmalarda bulunduğu için görevli personel tarafından aynı tarihte tutanak düzenlenerek, hakkında soruşturma başlatılmış ve 11 gün hücre cezası verilmişti.

İstanbul – Yeni Asya 

 

Etiketler: topal hafız
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