Topal Hafız tekrar oğlunun yanına getirildi

Topal Hafız olarak bilinen Bediüzzaman Said Nursi’nin talebesi Yalvaç’lı Ali Osman Karahan (87) aynı ceazevinde bulunan 60 yaşındaki oğlundan ayırılarak Dinar Cezaevi’ne sevk edilmişti.

Gazetemizde de haber yaptığımız bu durumun ardından Karahan’ın bir yakını bu uygulamanın tepkiler üzerine durdurulduğunu ve Topal Hafız’ın tekrar oğlunun yanına getirildiği bilgisini verdi. Karahan ailesinin bir yakını sosyal medyadan “Çok şükür Topal Hafız Abi’yi oğlunun yanına geri getirmişler. Konuyu gündemde tutan ve destekleyen @MSTanrikulu @gergerliogluof @gulecyuzk @mahmutakpinar1 @sitkiozcan @ahval_tr ve herkese çok teşekkürler. İnşAllah Babamın ve Topal Hafız Abi’nin özgürlüğüne kavuştuğunu da görürüz” şeklinde bir mesajla mutluluğunu paylaştı. *** Okumak için tıklayınız: Topal Hafız’a şimdi de sürgün

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