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Toplu taşımada yeni dönem başladı

04 Şubat 2017, Cumartesi 10:41
Şehirlerarası otobüslerde 'sivil trafik uygulaması' hayata geçirildi. Ankara'dan İstanbul'a özel bir otobüs firmasıyla gelen polis memuru 190 TL'lik ilk cezai işlemi uyguladı.

Toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde başlatılan sivil trafik uygulaması hayata geçirildi. Ankara'dan yolcu otobüsüne bilet alıp binerek İstanbul'a gelen polis memuru, kural ihlallerini bildirerek sürücünün ceza almasını sağladı. Ekipler, sivil polisin verdiği bilgiler doğrultusunda otobüs şoförüne kapalı alanda tütün ürünü kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan dolayı toplam 190 TL para cezası kesti.

190 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyle toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde başlatılan sivil trafik uygulaması hayata geçirildi. Uygulama kapsamında Ankara'dan İstanbul'a yolcu olarak gelen sivil polis memuru, sürücünün kural hatalarını yol boyu takip etti. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen otobüs girişte trafik polisleri tarafından durduruldu. Ekipler, sivil polisin verdiği bilgiler doğrultusunda otobüs şoförüne kapalı alanda tütün ürünü kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan dolayı toplam 190 TL para cezası kesti.

KAZALARIN ASGARİ SEVİYEYE İNDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Yolculuğun bitiminde kendini tanıtan sivil trafik polisi uygulama hakkında yolculara bilgi verdi. Polis memuru Aslan Yılmaz, uygulamanın uzun yolculuklarda yaşanabilecek kazaların asgari seviyeye indirilmesinin amaçlandığını söyledi. Yılmaz, "Ben ve arkadaşlarım Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca görevli olarak otobüse bindik. Otobüs firması ve şoförünün bilgisi olmadan biletli bir şekilde yolculuğa başladık. Amacımız şoför ve yolcuların emniyet kemerinin takıp takmadıkları, yolcuların bu konuda uyarıp uyarılmadıkları konusunda çalışma yapmaktı. Ayrıca otobüs şoförünün yolculuk sırasında yapmış olduğu ihlalleri tespit ederek cezai işlem uygulamaktı" dedi.

YOLCULAR UYGULAMADAN MEMNUN

Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden yolcular ise "Keşke bütün firmalara bu yaptırımlar uygulansa. Bizlerin de bilinçlendirilmesi lazım. Ben otobüslerde emniyet kemerinin zorunda olduğunu bilmiyordum. Bu sayede öğrenmiş oldum. Bundan sonra kaptanlarımız da dahil olmak üzere hep beraber kemerlerimizi takacağız" ifadelerini kullandı.

 

DHA

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