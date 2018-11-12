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12 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

"Toplum her alanda çöküş yaşıyor"

12 Kasım 2018, Pazartesi 14:47
Hamburg Demokratik Haklar Derneği tarafından düzenlenen "Ekonomik Siyasal Gelişmeler ve Görevlerimiz" konulu panelde konuşan Fikret Başkaya ekonomik ve siyasal alan başta olmak üzere Türkiye’de toplumun her alanında bir çöküş tablosunun yaşandığına dikkati çekti.

Dünyadaki ekonomik krizden Türkiye’nin de payını aldığını ifade eden Başkaya, "Türkiye’deki kriz ile dünyadaki kriz birbirinden ayrı şeyler değil. Şu anda Türkiye’nin çöküş tablosunu yaşıyoruz. Ancak AKP iktidarı gerçekleri gizliyor." dedi.

TÜRKİYE’DE PARLAMENTO DİYE BİR ŞEY YOK ARTIK

AKP'nin izlediği Siyasal İslamcı devlet anlayışı sonucunda Türkiye’de siyasal anlamda da kriz yaşandığını vurgulayan Başkaya, "AKP iktidara ilk geldiği yıllarda islamcı-dinci damarını önce belli etmedi. AKP’nin cumhurbaşkanı çıkarabildiğini görmesi ve özellikle de 2010 Anayasa değişikliğini takiben AKP gerçek yüzünü gösterdi. Şu anda Türkiye’de demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Parlamento diye bir şey kalmadı. Arada parlamenterlerin dayak yemesi dışında, bırakın bir kanun önerisini, kanuna ilişkin bir maddeyi dahi Meclis'ten geçiremiyorsunuz. Muhalefet partileri de bunu normal bir kriz gibi algılıyor. Oysa siyasal ve ekonomik kriz zannedildiğinden çok daha ciddi ve vahim" şeklinde konuştu.

SEÇİMLERLE BU İKTİDARI PÜSKÜRTMEK ZOR GÖRÜNÜYOR

Başkaya seçim ile AKP iktidarının düşürülmesinin mümkün olmadığına da dikkati çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü: AKP kazanamayacağı seçime izin vermez, izin verse dahi hile yapma yolunu arar. Belediye seçimlerinde de durum aynı görünüyor. Seçimler ile bu iktidarın püskürtülmesi mümkün görünmüyor.

NE İKTİDARLAR GÖRDÜM, BUNLAR KADAR YOLSUZUNA RASTLAMADIM

AKP iktidarının aynı zamanda hukuk tanımayan bir iktidar olduğunun altını çizen Başkaya, "Ben ne iktidarlar gördüm bugüne kadar, AKP kadar yolsuzuna, talancısına rastlamadım. Yine diğer iktidarlar dengeyi koruyorlardı. Bunlar ölçüyü kaçırdı. Herşeyi özelleştirdiler. Telekom'u, Tüpraş’ı, sendikaları dahi özelleştirmeye destek veren bir alan haline getirdiler" dedi.

AKP İKTİDARDAN DÜŞERSE YARGILANACAKLARINI ÇOK İYİ BİLİYOR

AKP iktidarının her yönden suçlu olduğunu sözlerine ekleyen Başkaya, "AKP iktidarı düşerse ertesi gün yargılanacaklarını çok iyi biliyor. O nedenle iktidarlarının mevcudiyeti  için bütün yolsuzluk ve hileyi yapmaya devam ediyorlar’ şeklinde konuştu.

PARLAMENTO ARACILIĞIYLA  BU İKTİDARLA BAŞEDİLEBİLECEĞİNE İNANMIYORUM

Başkaya, AKP iktidarına parlamento gücüyle baş edilebilineceğine inanmadığını da belirterek şu çözüm önerilerinde bulundu:

"Türkiye’de yurttaş yok. İnsanların yurttaş olmadığı yerde demokrasiden bahsedilemez. İleriye yönelik benim önerim toplumun her kesiminden, ezilenlerin, sömürülenlerin biraraya geleceği demokratik halkçılığı esas alan bir ulusal kongre gerçekleştirilmesi ve burada programın yazılması. Yurttaşın özne olmadığı bir sistem bocamalaya mahkumdur. Haysiyetli insanlar olarak yaşamak istiyorsak Türkiye’deki bütün sorun odakları biraraya gelmelidir. Kapitalizmi hedef almadığınız müddetçe hareket etme şansınız yoktur."

Öte yandan panelde Hamburg Demokratik Haklar Derneği’nden Devrim Renas ve Sınıf Teorisi Dergisinden Zeki Demirçivi de Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundular. 

Artı Gerçek

Etiketler: Türkiye, siyaset, ekonomi, toplum, AKP
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