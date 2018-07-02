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2 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Toplumsal barışı zedelemeyin

02 Temmuz 2018, Pazartesi
Memur-Sen Konfederasyonu, 21 Haziran 2018 tarihinde Destek Medya Grubu’nun personel istihdamı amacıyla yayımladığı iş ilanında kullandığı ifadelerle ilgili olarak suç duyurusunda bulundu. Başörtüsünün yasak olduğu yıllardaki zorbalıkları ve hukuksuzlukları hatırlatır nitelikteki ifadeler şu şekilde idi: “Türbanlı adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.”

İnsan onuruna saldırı

Memur - Sen tarafından yapılan açıklamada, “Destek Medya Grubu (Destek Yayınları) tarafından yayınlanan iş ilanında, aranan elemanın nitelikleri belirtilen bölümde, “BAYAN (Erkek ve Türbanlı Adayların Cv’leri Dikkate Alınmayacaktır. Önemle Belirtilir” şeklinde, nefret suçuna, cinsiyete ve inanca dayalı ayrımcılığa neden olan ilanı insan haklarına, insan onuruna açık saldırı ayrımcılık yasağına dair kesin ihlal kapsamında görüyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu.

Özür dilediler

Söz konusu ilanın toplumsal barışı zedelediğini ifade eden Memur - Sen yetkilileri itidal çağrısında bulundu ve şunları dedi: “Kıyafeti, bir inancın veya dünya görüşünün tezahürü olarak gören ve bu suretle kıyafet üzerinden hesaplaşma sevdasına düşen geçmiş dönem uygulamalarını çağrıştıran ilan metni toplumsal barışı zedelemeyi, nefret suçlarına yönelik fiillere azmettirmeyi daha geniş bir çerçeveyle ayrımcılık yasağını yok sayıp ötekileştirmeyi makul göstermeyi hedefleyen bir yaklaşımın ürünüdür. Kamuoyunun konu hakkında bilgilenmesi ve milletimizin söz konusu fiilin hak ettiği tepkiyi tereddüt etmeden ve gecikmeden vermesi sonrasında anılan firmanın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaları ve olayla ilgili özür beyanını gerekli ve önemli bulmakla birlikte, söz konusu fiilin hangi amaçla kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğinin ortaya çıkartılması ve cezalandırılması talebiyle suç duyurusunda bulunmayı milletimize, insana, insan haklarına ve onuruna dair saygımızın, mücadelemizin gereği olarak görüyoruz.”

NURDAN TOPRAK - İSTANBUL

Nurdantoprak.haber@gmail.com

Etiketler: memur-sen, başörtüsü, ilan
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