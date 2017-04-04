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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Toplumun kutuplaştırılmasına dur denilsin

04 Nisan 2017, Salı 13:55
Hak ve Adalet Platformu, referandum kapsamında çalışmalar yapıyor. Platform bir panel düzenledi.

Eski milletvekili Ahmet Faruk Ünsal, Hak ve Adalet Platformu üyesi Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi iken akademisyenler bildirisine imza attığından dolayı KHK ile görevden alınan Prof. Dr. Cihangir İslam katıldılar.

Panelde konuşan Ahmet Faruk Ünsal, Mazlum-Der’in 26 yıllık serüvenini, çalışma alanlarını, prensiplerini, iktidarları rahatsız eden noktalarını ve Mazlum-Der’de son süreçte yaşananları anlattı.

Gezi eylemleri sırasında iktidara yapılan çağrılar, 6-8 Ekim olaylarında hazırlanan raporlar, 7 Haziran sonrası başlatılan operasyonlardan sonra işlenen insan hakları ihlalleri ile ilgili raporların iktidar ile karşı karşıya geldikleri noktalar olduğunu belirten Ünsal, OHAL sürecinden sonra da kendilerine karşı bir operasyonun başlatıldığını dile getirdi.

Hak ve Adalet Platformu adına konuşan Ömer Faruk Gergerlioğlu da İslami muhalefetin düzenle bütünleşmesinin hangi alanlarda olduğu, bu bütünleşmenin nasıl bir seyir izlediği, gelinen noktada İslami camia içinde nasıl bir yozlaşmanın yaşandığı konularına temas etti. İktidarın haksız uygulamalarını referandumda çıkacak 'evet' sonucu ile daha da arttıracağını, bu sebeple 'hayır' için daha çok çalışılması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Cihangir İslam ise Müslümanların Türkiye’de iktidar eli ile sağcı, muhafazakar ve milliyetçi yapıldığını, 15 Temmuz’dan sonra haksız ve hukuksuz uygulamaların darbe süreçlerini aratmadığını, KHK mağduriyetleri ile toplumun kutuplaştırıldığını bu duruma bir dur denilmesi gerektiğini belirtti.

Çok sayıda KHK mağdurunun da katıldığı panel, platformun çalışmalarına katılım çağrısıyla son buldu.

Yeni Asya - İstanbul

Konuyla ilgili içerikler:

Hak ve Adalet Platformu üyelerinden Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, sessiz bir çoğunluğun olduğunu belirterek, “Halkın vicdanı ‘hayır’ diyor. Tüm mazlumlar ‘hayır’ diyor” ifadelerini kullandı.

Okumak için tıklayınız:

Tüm mazlumlar 'hayır' diyor

Etiketler: mazlumder, gergerlioğlu
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  • HÜSEYİN İLHAN

    04.04.2017 14:14:59

    HAK-HUKUK-ADALET isteyenlerin bu sesleri yanlış işler yapanların,hak-hukuk-adaletten uzaklaşanların elbeete hoşuna gitmiyor.Nasıl gitsin ki MAVİ MARMARA insani yardımını gönderip oyları aldı.Milleti o an aldatıp sonrada İSRAİL ile yapılan anlaşma akıl zaafiyetinin,vicdan ve insanlıktan uzaklaşmanın tezahürüdür. Bunlar rahatsız olmuş önemli değil yüce rabbimiz razı olsun yeteer.

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