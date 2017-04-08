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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Torbalı Belediyesi’nden çirkin hareket

08 Nisan 2017, Cumartesi 23:59
Torbalı Belediyesi Risale-i Nur Külliyatı tanıtım ilânlarının bıllboardlarda yer almasına önce izin verdi, asıldıktan sonra ilânları kaldırdı. Ödemesi yapılan ilânların süresinden önce bu şekilde kaldırılması anlamsız ve çirkin bir hareket olarak değerlendirildi.

Risale-i Nur Külliyatı tanıtım ilânları Anadolu’nun dört bir yanında yerini almaya devam ederken, İzmir Torbalı’da belediye yetkilileri parasını alıp izin verdiği ilanları, asıldığı günün ertesi günü sökmeye başladı. Anlaşma şartlarına uymayan belediye yetkilileri Torbalı Yeni Asya Temsilciliği’mize hâlâ tatmin edici bir cevap vermemekle birlikte yalan ve iftira dolu ithamlarda bulundu.

Torbalı Yeni Asya Temsilciliği’nden edinilen bilgilere göre Torbalı da asılan billboard ve totem reklâmları, sebepsiz ve süresi dolmadan söküldü. Anlaşma şartları ihlâl edilerek yapılan bu uygulamaya cevap veremeyen yetkililer ‘FETÖ’cüsünüz şeklinde asılsız ve mesnetsiz ithamlarla işlediklere suça birde iftira suçu ve günahını eklemiş oldular. 

İthamlar kabul edilemez 

BIllboardların sökülüp tahrip edilmesinin ardından, parasının iade edileceğini söyleyen yetkililer, olayın üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen herhangi bir ödeme yapmazken, bu durumun medyaya yansıtılacağının söylenmesi üzerine apar topar ödeme yaptı. Oyalama taktiğiyle hukuksuz uygulamalarını sürdürmeye devam eden Belediye yetkilileri ilânların yeniden asılmasına izin vermedi. Torbalı Yeni Asya Temsilciliği adına konu hakkında bilgi veren yetkililer, yaşanılan hadisenin maddî boyutunun dışında hakaret ve iftiraya dayalı ithamların oldukça seviyesiz olduğunu belirtirken, aynı zamanda parası verilerek yapılan anlaşmanın bu tarz çirkin bir hareketle ihlâl edilmesini kınadıklarını belirttiler.  

İstanbul – Ülker Yılmaz Caba 

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Yorumlar

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  • mehmet

    08.04.2017 14:36:35

    Torbalı vatandaşı olarak belediye başkanın bu haksız uygulamasını kınıyorum ve yakistiramadim.

  • HÜSEYİN İLHAN

    08.04.2017 13:52:11

    Efendimiz SAV''ÖLÜMÜN HARİCİNDE HER DERDE DEVA ÇÖREK OTU,buyurmuşlar. Sualim şu.Acaba bu YENİ ASYA ya muhalefet hastalığına düçar olmuş alillere ne kadar ölçek çörek otu yedirsek bu illetten kurtulurlar. Yine çörek otunun taze yağı olurmu?Ya da çörek otunun yanında üstadımızın hastalar risalesini sesli okurken volüm ne düzeyde olmalıdır. HAK-HUKUK-ADALET,VİCDAN,İNSAF,MERHAMET AKIL gibi kelimeleri anlamaları için büyüteç kullandırmalımıyız.

  • İhsan ERDOĞAN

    08.04.2017 09:27:14

    Rabbim biran önce yapılan şu zulüm, haksızlık ve iftiraları bertaraf etsin inşallah. Bunlar, algı operasyonlarının zehirli sonuçlarıdır. sebep olanları Mahkeme-i Kübray'a havale ediyoruz. Nurlardan zararın gelmediğini hala anlamış değiller bazı gafil kafalar...

  • HÜSEYİN İLHAN

    08.04.2017 06:21:05

    Sözleşme yapıp,parasını alan ve attığı imzaya sadık olmayan NAMERTTİR,HAYDUTTUUR,DARBECİ,HAİN VE GASPÇI zihniyettir. Bunların olduğu yerde ne huzur,ne adalet nede hak-hukuk olmaz.YAZIKLAR OLSUN HARAMİLERE.

  • kubilay

    08.04.2017 06:02:19

    torbalıda kendisini nurcu diye takdim eden bazı çakmalar az sayıda da olsa eskiden beri yeni asya ve cemaatine karşı menfi bir surette çalışıyorlar,yeni asya ve cemaatini kötüleyen sığ fikirli husumet dolu,kinlerinde adeta kahrolup boğulan bu çakmalar acizane bana da yakın ilgi göstererek cemaati kötüleyerek telkinlerde bulunmuşlardı,hatta açık açık izmir cemaatini böldüklerini bundan da zevk aldıklarını söylemişlerdi. benden gerekli cevabı aldıklarında birden selamı bile keserek hasmane davranmışlardı.işte bu olaydı tahminen belediyeye bu çakmaların telkini olmuş olabilir.

  • Necati Alca

    08.04.2017 05:31:25

    Bunlarin birbirinden farklari yokki ha arap hasan karahasan

Risale-i Nur Külliyatı

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