Torbalı Belediyesi’nden çirkin hareket

Torbalı Belediyesi Risale-i Nur Külliyatı tanıtım ilânlarının bıllboardlarda yer almasına önce izin verdi, asıldıktan sonra ilânları kaldırdı. Ödemesi yapılan ilânların süresinden önce bu şekilde kaldırılması anlamsız ve çirkin bir hareket olarak değerlendirildi.

Risale-i Nur Külliyatı tanıtım ilânları Anadolu’nun dört bir yanında yerini almaya devam ederken, İzmir Torbalı’da belediye yetkilileri parasını alıp izin verdiği ilanları, asıldığı günün ertesi günü sökmeye başladı. Anlaşma şartlarına uymayan belediye yetkilileri Torbalı Yeni Asya Temsilciliği’mize hâlâ tatmin edici bir cevap vermemekle birlikte yalan ve iftira dolu ithamlarda bulundu.

Torbalı Yeni Asya Temsilciliği’nden edinilen bilgilere göre Torbalı da asılan billboard ve totem reklâmları, sebepsiz ve süresi dolmadan söküldü. Anlaşma şartları ihlâl edilerek yapılan bu uygulamaya cevap veremeyen yetkililer ‘FETÖ’cüsünüz şeklinde asılsız ve mesnetsiz ithamlarla işlediklere suça birde iftira suçu ve günahını eklemiş oldular.

İthamlar kabul edilemez

BIllboardların sökülüp tahrip edilmesinin ardından, parasının iade edileceğini söyleyen yetkililer, olayın üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen herhangi bir ödeme yapmazken, bu durumun medyaya yansıtılacağının söylenmesi üzerine apar topar ödeme yaptı. Oyalama taktiğiyle hukuksuz uygulamalarını sürdürmeye devam eden Belediye yetkilileri ilânların yeniden asılmasına izin vermedi. Torbalı Yeni Asya Temsilciliği adına konu hakkında bilgi veren yetkililer, yaşanılan hadisenin maddî boyutunun dışında hakaret ve iftiraya dayalı ithamların oldukça seviyesiz olduğunu belirtirken, aynı zamanda parası verilerek yapılan anlaşmanın bu tarz çirkin bir hareketle ihlâl edilmesini kınadıklarını belirttiler.

İstanbul – Ülker Yılmaz Caba