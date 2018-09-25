Torpil faksı yanlış adrese gitti

Memuriyet sınavına katılan bir yakınının atanması için AKP Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’dan ‘torpil’ isteyen AKP İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, bu talebini yanlışlıkla CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’e faksladı!

Şimşek’in numaraları karıştırmasıyla olay ortaya çıktı. Birgün’den Burak Abatay’ın haberine göre AKP Darende İlçe Başkanı Şimşek, önceki gün yapılan memuriyet sınavı için Trabzon Adliyesi İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na iletilmesi üzere Ekrem P. isimli memurun kimlik ve sınav bilgilerini AKP Milletvekili Kahtalı’ya göndermek istedi. Ancak CHP’li Antmen (0 312 420 22 48) ile AKP’li Kahtalı’nın (0 312 420 22 84) faks numaralarını karıştıran Şimşek, ‘torpil’ belgesini yanlışlıkla Antmen’e iletti. Skandala dair açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Alpay Antmen, “Sınavlarda 90’ın üzerinde almasına rağmen birçok vatandaş işsiz bırakılırken 55, 60 alanların yerleştirildiği herkesin malumu olmadı mı?” diye sordu. Antmen, “Maalesef devlet, parti hatta aile devleti haline getirildi. Hepimiz biliyoruz ki Saray’a yakın olmayan, Saray’ın partisine yakın olmayan kimse kamuda iş bulamıyor, hak etmesine rağmen alınmıyor. Türkiye genelinde derece dahi yapsa bir torpili, yakını bulunmadığı için atanmıyor” dedi.

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