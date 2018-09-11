Torunun acısına dayanamadı... İçim yanıyor!

Hakkari Yüksekova’daki Çobanpınar Meşkan Tepesi’nden 3 Ağustos günü dönen özel harekât polislerinin taşındığı zırhlı araca yönelik PKK’lı teröritslerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenledi.

Teröristlerin yola önceden döşediği el yapımı patlayıcının, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilâk ettirilmesi sonucu özel harekât polisleri Mehmet Ali Doğan ile Recep Emre Yılmaz şehit olurken, 7 özel harekât polisi de yaralandı. Yaralı polislerden durumu kritik olan Bayram Çiçek, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, şehit oldu. Çiçek’in şehadet haberi, memleketi Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki ailesini yasa boğdu. Babaanne yüreği Özel harekât polisi Bayram Çiçek’in şehadet haberini alan Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki babaannesi Zeliha Çiçek (110) fenalaştı. ‘İçim yanıyor’ diyen kadını yakınları Afşin Devlet Hastanesi’ne götürdü. Zeliha Çiçek, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zeliha Çiçek ile şehit torunu Bayram Çiçek, bugün düzenlenecek törenin ardından Arıtaş Mahalle Mezarlığı’na defnedilecek. AA

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