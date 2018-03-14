Trabzon Havalimanı, acil iniş izni nedeniyle kapatıldı

Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan ambulans tipi uçağın pilotu, kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle acil iniş istedi.

Uçağın havada tur attığı ve yakıtının azalmasının ardından inişe geçeceği öğrenildi. Alarm verilen havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı. NTV'nin aktardığına göre Katar'dan İngiltere'ye giden bir uçak, yakıt ikmali için Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak, ikmalden sonra tekrar uçuşa geçti ancak 10 dakika sonra teknik sorun şüphesi ile iniş izni istedi. Havalimanında uçağın inişi bekleniyor.

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