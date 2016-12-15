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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Travmayı aşmak için: Barış, güven, demokrasi

15 Aralık 2016, Perşembe
Son bir yılda Türkiye’de 17 bombalı saldırı düzenlendi, saldırılarda 298 kişi öldü, bine yakın insan yaralandı. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu değerlendiren psikolog Belgin Levent ‘travmayı aşmak için barış, güven, demokrasi şart’ vurgusunda bulundu.

Türkiye’de son 1 yıl içerisinde 17 kez canlı bomba ve bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda polis, asker ve sivil olmak üzere toplam 298 kişi vefat etti, bine yakın insan da yaralandı.

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu değerlendiren travma uzmanı psikolog Belgin Levent, “toplumun sadece ruh değil beden sağlığı da tehdit altında” dedi. Siyasilerin söylemlerini de değerlendiren Levent, “Yakınlarını kaybeden insanlar bağırıp çağırabilir. Onlar yas içindeler. Onların tepkilerinin kontrol edilmesi doğru değil ama siyasetçilerin bağırıp çağırarak konuşması, intikam intikam diye bağırması doğru değil. Toplumu delirten de bu” dedi. 

Şiddet dili terk edilsin

İnsanlar bu travmalardan nasıl kurtulur sorusunu cevaplayan Levent, “Güvende hissetmek ve barış söylemleri… Nasıl çocuklara ‘seni koruyorum, güvendesin’ sözü iyi geliyorsa bir topluma da ‘barış içindeyiz, sizi koruyacağız, zarar görmeyeceksiniz’ denilmesi iyi gelir. Ama tam tersi, bir siyasetçi kalkıyor ‘keşke ben de şehit olsam’ diyor. Kutsallaştırılan hayat değil. Oysa insanların hayatla bağlarının güçlendirilmesine ihtiyaç var. O yüzden şiddet dilinin terk edilmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. 

Herkese dokunuldu

Travma uzmanı psikolog Belgin Levent, “İnsanların kimse ona dokunamaz dediği herkese dokunuldu. Örneğin Fatih Portakal çıkıp diyor ki, ‘sabaha karşı beni götürürler diye korkuyorum’. Bunu ekrandan ifade ediyor. Orada güzel güzel haber sunan, her şeyi bilen birinin bile böyle bir korkusu olduğunu görünce insanlar daha da korkuyor” dedi. 

Toplumun devlete olan güveni zedelendi

Toplumun devlete olan güveni zedeledi diyen Levent şunları dedi: “15 Temmuz’da yaşadığımız travmayı henüz atlatamadık. Hiçbirimiz güvende değilmişiz meğer. Komşum, polis, öğretmen, hâkim, tanıdığım, yüz yüze olduğum birçok insan kuyumu kazıyormuş meğer. Suçlu ya da suçsuz, o yanını söylemiyorum ama insanların 15 Temmuz’da mevcut topluma, sisteme, devlete güveni zedelendi. İnsanlar hayatlarını kaybetti. İçeri alınan kişiler de devletin temsilcileriydi. Bu nedenden dolayı da çok ciddî bir güven yarılması yaşandı.”

Etiketler: ohal, demokrasi, darbe, 15 temmuz
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