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5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Trol kılıklı gazetecileri ne yapacağız?

04 Ocak 2017, Çarşamba 11:11
Oyuncu, senarist, gazeteci ve yazar yazar Gülse Birsel sosyal medyadaki mesajlarıyla halkı kışkırtan 'trol'lerden şikayetçi oldu ve bunların çoğunun maaşlı olduğunu iddia etti.

"Bunların ayağı her tür medyadan kesilse, ülkenin hem birlik ve bütünlüğüne hem ekonomisine harika ve şipşak bir katkı olmaz mı?" diye soran sunucu Gülse Birsel'in Hürriyet'te yer alan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"HALKIN arasına (klasik kalıplarla söyleyeyim ki anlaşılsın) “nifak tohumları serpen”, insanları “kin ve düşmanlığa teşvik eden”, “birliğimizi, bütünlüğümüzü hedef alan”, “nefret söylemi ve saldırı tehdidi yapan” troller hakkında derhal işlem yapılmalı! İş tehlikeli noktalara varıyor, benden söylemesi.

(...)

"Beşiktaş ve Reina saldırılarından sonra sosyal medyada alkışlayan yaratıkları gördük. Beşiktaş saldırısından sonra hepsi ensesinden yakalandı. Peki Reina’daki terörü övenler kimdir? Acaba aralarında o mesajları yazmak için bir yerlerden para alan var mıdır? (...) Kendisininkinden başka partiye oy verenleri vatan haini ilan edip hakaret yağdıran çok hesap var. Maalesef bunların bazıları da partiler adına çalışan paralı troller! 

Medyada da benzer hedef göstermeler yapan, fena halde sorumsuz, provokatör gazeteler ve gazeteciler görüyoruz. Tamam, IŞİD maşadır, üst aklın şusudur busudur, eyvallah. Peki bu provokatörler kimin nesi? 

Başbakan Binali Yıldırım, “Her türlü ayrımcılığı, kin ve nefret söylemini şiddetle reddediyoruz. Terörün amacına hizmet eden kışkırtıcı paylaşımlar maalesef ülkemize, kardeşliğimize zarar veriyor... Kin ve nefret söylemi, terörü açıkça övmek ve toplumda kargaşayı teşvik etmek gibi faaliyetler hukuk devletinde suçtur” dedi. Sayın Başbakan, peki trolleri ve trol kılıklı gazetecileri ne yapacağız?

Bu provokatörler alttan alta veriyor gazı, veriyor gazı. Vatandaşı vatandaşa, sanatçıya, gazeteciye, siyasetçiye düşman etmek, hedef göstermek, iftira atmak birinci görevleri. Ve bu provokatörlerin çoğu maaşlı! 

"Bunların ayağı her tür medyadan kesilse, ülkenin hem birlik ve bütünlüğüne hem ekonomisine harika ve şipşak bir katkı olmaz mı?"

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  • nermin

    04.01.2017 12:01:30

    bizzat görevlendirenler mi,ceza kesecek

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