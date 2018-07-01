TRT’de neler oluyor?

24 Haziran seçimlerine giderken, muhalefet tarafından yoğun bir şekilde eleştirilen TRT’den flaş bir istifa geldi.

Sunucu Zafer Kiraz sosyal medyadan paylaştığı bir video ile TRT’den istifa ettiğini açıkladı. Kiraz konuyla ilgili, “Pazartesi’den itibaren gördüğüm lüzum üzerine ana haber ve TRT ekranlarını bırakıyorum. Bir başka yerde bir başka zaman yine karşınızda olacağım inşallah…” açıklamasını yaptı. Kiraz, Facebook hesabından yayımladığı videosuna “kol kırılır, yen içinde kalır” notunu düştü.

Okunma Sayısı: 926

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.