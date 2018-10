TRT’de üst düzey atama

TRT’de bugün üst düzey atama gerçekleşti.

TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliğine Serdar Karagöz atandı. “TRT World” ve “ TRT Arabi” kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliğine Serdar Karagöz getirildi. Medyaradar’ın haberine göre; Türkiye Radyo Televizyon Kurumundaki ( TRT) yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında, sektörün tecrübeli isimlerinin TRT üst yönetimine transferleri sürüyor. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT World ve TRT Arabi kanallarını da bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliğine Serdar Karagöz’ü atadı. Serdar Karagöz, 1981 yılında Sakarya’da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi bölümünden mezun olduktan sonra, New York’ta bulunan The New School’da “Medya Çalışmaları” üzerine yüksek lisansını yaptı.Türkiye’ye döndükten sonra bir süre Sabah gazetesinin Dış Haberler Müdürlüğü görevini yürüten Karagöz, Şubat 2014’ten bu yana Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni olarak kariyerine devam etmektedir.