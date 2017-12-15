TRT'nin eski 2 numarası için karar çıktı

TRT'nin eski Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu, FETÖ üyeliği ile yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak, hükmün ardından sanığın adli kontrol şartı uygulayarak tahliyesine karar verdi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet Koyuncu, avukatı ve yakınları katıldı. Duruşmada, FETÖ ilişkisi olduğu gerekçesiyle TRT'den ihraç edilen TRT eski Haber Dairesi Başkanı Ahmet Çavuşoğlu tanıklık yaptı. Koyuncu lehine tanıklık yapan Çavuşoğlu, "Ben 2008-2013 yılları arasında TRT Haber Dairesi Başkanı olarak görev yaptım. Sanığı atandıktan sonra tanıdım. Sanığı çalışkan, dürüst, her şeyi ile devletini, milletinin menfaatini koruyan biri olarak tanıdım. FETÖ terör örgütü ile bağlantısı yoktur. TRT'de her şey genel müdürün emri ile olur. O emreder biz yaparız. Kendi başına inisiyatif yoktur" diye konuştu.

SUÇSUZUM BERAATİMİ İSTİYORUM

Koyuncunun avukatı da daha önceki yaptıkları savunmaları tekrarladıklarını belirterek, müvekkilinin tahliyesini istedi. Son sözü sorulan sanık Koyuncu, "Hep devletime bağlı oldum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı terör örgütü üyesi olmak suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme, tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak, hükmün ardından sanığın adli kontrol şartı uygulayarak tahliyesine karar verdi.