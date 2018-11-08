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8 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Trump'a Demokrat freni

08 Kasım 2018, Perşembe
ARA SEÇİMLERDE TEMSİLCİLER MECLİSİNDEKİ ÇOĞUNLUĞUN 8 YIL SONRA TEKRAR DEMOKRATLARA GEÇMESİ TRUMP’I ZORLAYACAK.

Trump 2020’de zorlanacak

Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlamak için 218 sandalyeye ulaşmak gerekiyor. Sayımı devam eden sonuçlar üzerinden yapılan tahminlere göre Temsilciler Meclisinde Demokratlar 228 vekile ulaşabilir. Bu sonuçla, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine giden süreçte Trump'ın işinin zorlaştığı belirtiliyor.

Demokratların etkisi artacak

Yeni tabloda Demokratlar yasama süreçlerinde daha fazla söz sahibi olacak. Cumhuriyetçiler yasa çıkarma konusunda son iki yıldaki kadar rahat davranamayacak. Trump açısından bu durumun bir diğer önemli sonucu bir dizi konuyla ilgili Temsilciler Meclisi komitelerinin soruşturma başlatma ihtimali.

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Trump’a Demokrat freni

Amerika’daki kritik ara seçimlerde sonuçlar belli oluyor. ABD basınına göre Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu Cumhuriyetçiler’in elinden alırken, Cumhuriyetçiler ise Senato’daki çoğunluklarını korudu.

Amerika’da haftalardır gündemin bir numarası olan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nin tamamı olan 435 sandalyeyle, 100 üyeli Senato’nun 35 üyesi ve 36 valilik pozisyonu için yarışıldı. Seçimden önce Cumhuriyetçiler Kongre’nin her iki kanadı, Temsilciler Meclisi ve Senato’da üstünlüğe sahipti. 6 Kasım ara seçimlerinin şu ana kadar kesinleşen sonuçları itibarıyla Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar çoğunluğu elde etti. Resmî olmayan sonuçlara göre, 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’ın 229, Cumhuriyetçiler’in de 206 sandalyeye sahip olacağı tahmin ediliyor. Senato’da ise 49’a karşı 51’lik çoğunluğa sahip Cumhuriyetçiler bu çoğunluklarını korumanın ötesinde, Demokratlarla aralarındaki farkı daha da arttırdı.

Trump: Muazzam bir başarıydı

Başkan Trump, sonuçların şekillenmeye başlamasından sonraki ilk açıklamasında, “Bu gece muazzam bir başarıydı. Herkese teşekkürler” dedi. Trump açıklamasını Twitter üzerinden yaptı. Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte Temsilciler Meclisi başkanlığı için adı geçen isimlerden Demokrat Nancy Pelosi seçim sonuçlarına yönelik ilk açıklamasında ülkenin çıkarına olacak konularda partilerüstü uzlaşı çağrısı yaptı. Pelosi kameraların karşısına geçti ve “Yarın Amerika için yeni bir gün olacak” dedi. Pelosi 2007 yılında Temsilciler Meclisi’nin ilk kadın başkanı olmuş ve Demokratlar çoğunluğu kaybedene kadar 4 yıl bu görevi yürütmüştü. VOA’nın haberine göre, seçimlerde yarışan eşi Türk asıllı Lauren Arikan da, Maryland eyaleti meclisine girmeyi başardı. Arikan, Amerika’da bir eyalet meclisine milletvekili olarak seçilmeyi başaran Türk soyadlı ilk kişi oldu.

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Müslüman kadın adayların zaferi

ABD’de Michigan eyaletinden aday olduğu seçimi kazanarak “Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın” unvanını alan Rashida Tlaib, Filistinli Müslüman bir kadın olarak zafer kazanmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Tlaib, seçim sonucunu annesi, ailesi ve kendisini destekleyenlerle kutlayarak elde ettiği zafere ilişkin konuşma yaptı. Filistin’deki akrabalarının, seçim sonuçlarını yakından takip ettiklerini ve zaferden sonra ağladıklarını dile getiren Tlaib, Filistinli Müslüman bir kadın olarak Temsilciler Meclisinde olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Yeni Temsilciler Meclisi üyesi Tlaib, şunları kaydetti; “Bu sonucu elde etmek için yıllarca uğraştım. Filistinli Müslüman bir kadın olarak zafer kazanmak gurur verici. Ayrıca annemdeki tutku ve merhamet bana geçmiş. O her zaman gülüyor ve insanların iyi olabileceğini düşündüğünden kendisine yönelik ırkçı davranışları bile anlamıyor. Bu da benim için her zaman ilham kaynağı oldu.”

 

İlk başörtülü kadın üye

Öte yandan, Minnesota eyaletinden seçimlere giren ve Cumhuriyetçi rakibi Jennifer Zielinski karşısında galip gelerek ABD Temsilciler Meclisinin başörtülü ilk Müslüman kadın üyesi olan Somali asıllı Ilhan Omar da seçim sonucunu ailesi ve destekçileriyle kutladı. Toplanan kalabalığa konuşan Omar, ABD’ye 12 yaşında geldiğini ve ondan önce 4 yıl mülteci kamplarında yaşadığını anlatarak “Minnesota eyaleti oldukça soğuktur, ama insanlarının kalpleri bir o kadar sıcaktır. Bu insanlar sadece mültecilere sahip çıkmıyor aynı zamanda onları Washington’a gönderiyor” dedi. ABD’ye 12 yaşında gelen ve öncesinde 4 yıl mülteci kamplarında yaşayan Ilhan Omar ise önceliklerinden birinin ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlik politikalarına karşı durmaya devam etmek, daha sonra siyasî olarak tek ödemeli sağlık sistemi ve silah kontrolü gibi politikaları savunmak olduğunu belirtmişti.

 

 

AA

Etiketler: abd, seçim, trump
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