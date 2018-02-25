Trump ateşi körüklüyor

ABD Başkanı Donald Trump ve hükümeti, yeni bir skandal kararla Müslüman dünyanın tepkisini çekti. Tel Aviv’deki Amerikan Büyükelçiliğinin Mayıs ayı içinde Kudüs’e taşınacağını açıklayan ABD Dışişleri, ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’ın yeni binada çalışmaya başlayacağını duyurdu.

ABD yönetimi, Tel Aviv’deki Amerikan Büyükelçiliğinin Mayıs ayı içinde Kudüs’e taşınacağını ve ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’ın yeni binada çalışmaya başlayacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, büyükelçiliğin taşınmasıyla ilgili Anadolu Ajansı muhabirinin yazılı sorusuna yanıt verdi. Yetkili, “Mayıs ayında Kudüs’te yeni ABD Büyükelçiliğinin açılmasını planlıyoruz. Büyükelçiliğin açılışı, İsrail’in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk gelmektedir.” ifadelerini kullandı. Aynı açıklamada yeni büyükelçilik binasının ilk bölümünün, ABD’nin Kudüs Başkonsolosluğunun de bulunduğu Kudüs’ün Arnona bölgesindeki bir yerleşkede açılacağı, ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ve küçük bir ekibin yeni binada çalışmaya başlayacağı bildirildi.

İsrail durumdan memnun

Konuyla ilgili haberlerin medyaya düşmesinin ardından ilk olarak İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD yönetiminin büyükelçiliğini 14 Mayıs’ta Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı aldığını açıklamıştı. Katz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, “ABD Başkanı Donald Trump’ı, ülkesinin İsrail büyükelçiliğini, İsrail’in kuruluşunun 70. yıl dönümünde başşehrimize taşıma kararından dolayı tebrik ediyorum. Bundan daha büyük hediye yok. En adil ve en doğru hamle. Teşekkürler dost.” ifadelerine yer vermişti. Öte yandan hakkındaki yolsuzluk soruşturması dolayısıyla zor günler geçiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, söz konusu karardan büyük memnuniyet duyduğu belirtilmişti. ABD, 6 Aralık 2017’deki Trump’ın hamlesiyle Kudüs’ü “İsrail’in başşehri” olarak tanıyan ilk ülke oldu.

***

'ABD’nin kararı son derece kaygı verici'

Netanyahu'dan Trump'a övgü: "İsrail halkı için harika bir gün"