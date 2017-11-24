Trump - Erdoğan görüşmesi gerçekleşti: Kritik görüşmede öne çıkanlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Soçi zirvesi, Suriye krizi ve bölgesel sorunlar ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü.
Söz konusu görüşmede ikili ilişkiler, Soçi zirvesi, Suriye krizi ve bölgesel sorunlar ele alındı.
İlerleyen saatlerde görüşmeye ilişkin yazılı açıklama da yapılacak.
Trump, görüşmeyi böyle duyurmuştu...
Trump, şahsi Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Ortadoğu'da başıma kalan bu kargaşayı çözmek üzere (ABD saatiyle) bu sabah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşeceğim. Bu işi çözeceğim ama en başında hayatlar ve dolarlar (6 trilyon) kaybetmemiz hataydı" diye yazdı.
ABD, Türkiye'nin sekiz saat gerisinde bulunuyor
Almanya'dan Suriye açıklaması
AA